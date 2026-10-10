Realizan Claustro Solemne de la Facultad de Derecho

En el marco de la jornada por la celebración del aniversario 79 de la fundación de la Universidad de Oriente, se realizó el Claustro Solemne de la Facultad de Derecho, en la histórica Sala del Pleno del Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba.

Son sobradas las razones para celebrar además los 79 años de la creación de esa facultad y que el consejo de dirección de esa institución reconozca la contribución en el devenir de la enseñanza de las Ciencias Jurídicas del Profesor Joaquín Rodríguez Peña con el Reconocimiento "Orgullo FD".

La ocasión fue propicia para conceder también el Reconocimiento "Orgullo FD" a la Dirección Provincial de Justicia, la Fiscalía Provincial, a la Organización de Bufetes Colectivos, el Tribunal Popular Provincial, la Empresa de Servicios Legales y la Unión Nacional de Juristas de Cuba, del territorio santiaguero, por sus aportes a la formación académica y científica de varias generaciones de abogados.

Mientras que la Dra.Sc. Zaida Valdés Estrada, Profesora Titular, Consultante y Emérito de la Facultad de Derecho mereció la condición "Yo Soy Frank País", concedida por la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.

Otro momento significativo fue la firma de los convenios de colaboración entre la Universidad de Oriente y los organismos jurídicos de la provincia, con miras a fortalecer el compromiso con el desarrollo docente y profesional de los que ejercen esa ciencia.

Rubricaron los documentos la Dra.Sc Diana Sedal Yanes, Rectora de la UO y Olga Carmenaty Nariño, directora Provincial de Justicia, Yipsi Pedreira Rodríguez, presidenta del Tribunal Provincial Popular, Libia Elena Rodríguez Báez, presidenta de la Organización de Bufetes Colectivos, Maritza Paredes Pera, Fiscal Jefa Provincial, Rosa Manuela Reyes Machines, directora de la Empresa de Servicios Legales y Juana Randich Reyes, presidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en el territorio.

El Dr.Sc Ramón Yordanis Alarcón Borges, Decano de la Facultad de Derecho de la UO, precisó que llegan a ese aniversario con la condición de Carrera de Excelencia, refrendada por los procesos de evaluación y acreditación, fruto del trabajo de un claustro de profesores que día a día ha elevado su formación con el incremento del número de Doctores y Máster en Ciencias.

Al finalizar la Dra.Sc Diana Sedal Yanes , Rectora de la UO, reconoció el desempeño profesional, académico y científico de la Facultad de Derecho en medio del recrudecimiento del bloqueo de la administración de los Estados Unidos a Cuba.