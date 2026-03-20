'Alegría de vivir' reabre sus puertas a los abuelos de Santiago de Cuba

La longevidad debe ser sinónimo de alegría, atención, nuevas oportunidades y apoyo. Así se constata en ‘Alegría de Vivir’, una de las siete casas de abuelo del municipio de Santiago de Cuba, que reabrió sus puertas tras reparaciones.

Ubicada en calle L, entre 3ra y Avenida Garzón, Reparto Sueño, cuenta con una capacidad de 40 plazas, de las que se ocupan hoy más de 20, y siguen con las captaciones.

La reinauguración contó con el apoyo de distintos organismos y personas, desde la delegada, la Presidenta del Consejo Popular, la Dirección General de Salud Pública en el territorio, del Centro Psicopedagógico, el Policlínico Armando García, así como de la Escuela Primaria José María Heredia, la Casa del Estudiante y el Inder, quienes llevaron su talento más juegos de ejercitación a los abuelos.

Previo a la presentación del personal, la Máster en Longevidad Satisfactoria Liudmila Saname Carvajal, especialista de Trabajo Social de la Dirección General de Salud en el municipio, compartió con Sierra Maestra que “se efectuaron labores de carpintería, pintura, cambio de cubierta y ventana con la Ecoi 21; instalación de un nuevo juego de comedor; reparación de los baños, del área de juego, de los departamentos de administración, almacén, trabajo social, de la dietista y de cocina; además de embellecimiento del entorno donde comparten a través de actividades de socialización, de la mano de figuras como la terapeuta ocupacional.

“Aquí se insertan organismos como Cultura, el Inder, la universidad (como aula del adulto mayor), y otros relacionados al bienestar de nuestros abuelos. Efectuamos reuniones de familia donde se le orienta sobre el manejo de los pacientes y se informa de los servicios.

“Esta es una institución diurna que presta servicios alimenticios de desayuno, merienda, almuerzo, merienda y comida”.

Al tiempo, la especialista precisó que se vinculan a instituciones de salud que requieran los pacientes, para ofrecer servicios de podología, estomatología..., con el Equipo Multidisciplinario de Atención Gerontológica y otros coordinados con el área de salud (que no son solo del ‘Armando García’ en que se enclava la Casa) a donde pertenecen los abuelos, para que tengan un seguimiento médico.

Galaor de Jesús Ferrer Villalón, uno de los abuelos de la ‘Casa’, destacó que “la calidad de los servicios es muy buena. La atención y el trato, hacen de la estancia algo maravilloso donde compartimos y nos cuidan con cariño”.