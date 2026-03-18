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Distribución de productos de la canasta básica en Santiago de Cuba

18 March 2026 Escrito por  Cmkc Radio Revolución
Distribución de productos de la canasta básica en Santiago de Cuba

Gracias a un donativo de leche en polvo procedente de México, se garantiza la entrega del producto a los niños de hasta 1 año, 11 meses y 29 días. En este segmento, se completa el ciclo de 30 días con una distribución que incluye 10 días pendientes de febrero y los 30 días de marzo (divididos en dos entregas de 20 y 10 días respectivamente).

Las embarazadas también reciben un total de 3 kg de leche en polvo (1.5 kg correspondientes a febrero e igual cantidad para el mes en curso). Asimismo, se asegura la distribución del producto para los niños con dietas médicas por enfermedades crónicas, siguiendo estrictamente lo establecido en su dietario médico.

Como parte de una entrega gratuita, se distribuye una lata de sardinas para los niños de entre 0 a 13 años. En el caso de las embarazadas (registradas con corte al 30 de enero), la entrega consiste en 3 unidades del producto enlatado, según informó Camilo Machado Hernández, director de ventas del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia.

Respecto a otros productos normados, se confirmó que ya se encuentra en proceso de entrega una libra de azúcar por consumidor, correspondiente a la cuota del mes de marzo para toda la población santiaguera.

Nota: CMKC Radio Revolución

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