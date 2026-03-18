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Hoy arranca el Pepe Sánchez

18 March 2026 Escrito por 
Hoy arranca el Pepe Sánchez

La apertura del Festival de la Trova “Pepe Sánchez” este 2026 tendrá lugar en la Casa de la Trova, en la calle Heredia de Santiago de Cuba, este 18 de marzo a las 13:00 horas.

Y la clausura del festejo está señalada para las 18:00 horas, el próximo día 21, en el emblemático Parque Céspedes.

Así, durante cuatro días habrá fiesta de trovadores, además, en la Casa Dranguet, el Museo de la Música Pablo Hernández Balaguer, la Casa de las Tradiciones y el Proyecto Sociocultural Comunitario Mercerón Center, ambos en el barrio Tivolí; el Patio de Artex “Sandunga”, Taberna de los Artistas El Bohemio, Centro Cultural Chan Chan, Museo Casa Natal de Heredia, galería de arte Arte Soy, y el Album Kafé El Santiaguero.

Completan la lista de los escenarios del “Pepe Sánchez” la Escuela Profesional de Arte José María Heredia, hospitales, Hogar de Ancianos, la Unversidad de Oriente, y el cementerio patrimonial Santa Ifigenia,

A la comunidad del Tivolí se sumará el asentamiento Jesús María, en el Consejo Popular Mariana Grajales

Pero los organizadores del festival, por medio de Rafael Lorenzo Fong, “Pochi”, y de José Carlos Puente, El Violín Trovadoresco, a cargo de la divulgación en la Empresa de la Música “Miguel Matamoros”, dieron a conocer un programa de acciones especiales dentro del festejo:

Se suman el espacio de trova y poesía Con sombreritos y tragos, en la Casa Dranguet, los días 16, 17 y 18 de marzo; el 19, a las 09:00 horas, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia se desarrollará el Sendero de los Trovadores, con el homenaje en las tumbas donde reposan quienes en su momento, enaltecieron la trova cubana.

En la propia Casa de la Trova será el evento teórico del festival, que lleva el nombre del entrañable Lino Betancourt. Allí se rendirá homenaje a la memoria de Xiomara Vidal e Israel Gutiérrez.

La Gran Trovada acontecerá en el salón principal de la Casa de la Trova, el 19 de marzo, a partir de las 13:00 horas. Y en la Casa de las Tradiciones, en el barrio Tivolí, y como parte también del “Lino Betancourt”, el día 20 de marzo a las 10:00 horas, habrá homenajes a Alejandro Almenares, vecino del entorno, y a la memoria de Ñico Saquito, que también vivió por allí, y de Xiomaa Vidal. Ese mismo día pero a las 15:00 horas, será el panel concierto del Grupo Granma, en la Casa de la Trova. Para el 21 de marzo, a las 10:00 horas en el Museo Casa Natal de Heredia, está previsto el espacio Poesía y Trova.

FIESTA DE LOS TROVADORES EN OTROS MUNICIPIOS

El jolgorio trovadoresco se extenderá a otros municipios de la provincia de Santiago de Cuba, con tradición en el género y, por ejemplo, en el Segundo Frente las actividades tendrán dos escenarios, el Consejo Popular Tumbasiete, donde habrá un homenaje especial a la memoria del trovador Eduardo Sosa, con la intervención de quienes junto con él, en sus inicios, formaron una agrupación musical. También, se realizarán presentaciones en el parque central, en Mayarí Arriba.

En Contramaestre, el “Pepe Sánchez” será por lo grande: en la Casa de la Trova, la Biblioteca Municipal, y la Galería de Arte.

En San Luis, la celebración está señalada para la Casa de la Trova en la localidad cabecera municipal, y en la del poblado de Dos Caminos.

Y en Palma Soriano, los trovadores palmeros y los invitados se reunirán en un sitio de amplia tradición musical: la Casa de la Trova.

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MsC Miguel Angel Gainza Chacón

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