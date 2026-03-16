Inicia ingreso a la Universidad de Oriente por concurso

La Universidad de Oriente ha abierto el proceso de ingreso a la Educación Superior por Concurso, brindando una valiosa oportunidad para quienes desean cursar una carrera universitaria a tiempo completo en la modalidad de Curso Diurno, según informó el centro en su página en Facebook.

Este proceso está dirigido a graduados de Nivel Medio Superior, incluyendo aquellos provenientes de preuniversitarios, facultades obreras campesinas, educación técnico profesional y escuelas pedagógicas.

Los aspirantes interesados deberán conocer la oferta de plazas disponible y seleccionar la carrera que más les interese. Para formalizar su solicitud, deberán acudir a la Secretaría General de la universidad, donde podrán llenar la planilla correspondiente. Es fundamental que los solicitantes se preparen para los exámenes de ingreso, que abarcarán las materias de Matemática, Español e Historia de Cuba.

Los requisitos para optar por este ingreso incluyen ser menor de 27 años y presentar una serie de documentos en la Secretaría General. Estos documentos son: la planilla de solicitud (que se completará en el lugar), una certificación de estudios terminados (original y copia), el carné de identidad y una fotografía tipo carné.

El llenado de planillas se llevará a cabo desde hoy al 9 de abril, los días martes y jueves, en un horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m., en la Sede Maceo de la Universidad de Oriente. Esta es una excelente oportunidad para aquellos que buscan continuar su formación académica y profesional en un entorno universitario.