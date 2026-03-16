Sonrisas del 26: un proyecto que ilumina la infancia santiaguera

En la Escuela Abel Santa María Cuadrado de la Ciudad Escolar 26 de Julio, los niños del 5to B viven cada día una experiencia única gracias al proyecto Sonrisas del 26. Este espacio cultural, recreativo y educativo les permite crecer rodeados de alegría, creatividad y valores.

Melany García Alarcón nos cuenta: “Me siento súper bien porque he aprendido a compartir, a perder la pena y siempre estoy alegre”.

Emily Negrete Zamora añade: “Me ha gustado mucho porque me ayuda a hacer lo que me gusta: actuar, bailar y conocer muchos amiguitos nuevos”.

Bajo la coordinación de Ana Mustelier Agüero, el proyecto no solo transforma a los pequeños, sino que también fortalece los vínculos entre la familia y la comunidad. En tiempos difíciles, estos niños llenan cualquier lugar con dedicación, amor y esperanza.

La iniciativa surgió de una conversación con la primera secretaria del Partido, Beatriz Johnson, como una nueva manera de transmitir valores a través de la voz de la infancia. Hoy, Sonrisas del 26 demuestra que la cultura y la alegría son herramientas poderosas para formar ciudadanos plenos y comprometidos.

Gracias a este proyecto, la niñez santiaguera encuentra un espacio donde crecer con confianza, creatividad y compañerismo.