Sonrisas del 26: un proyecto que ilumina la infancia santiaguera

Santiago de Cuba,
0
Fiesta tradicional para homenajear a dos inolvidables cantores: Israel Gutiérrez y Xiomara Vidal

Fiesta tradicional para homenajear a dos inolvidables cantores: Israel Gutiérrez y Xiomara Vidal

0
A las puertas edición 63 del Pepe Sánchez

A las puertas edición 63 del Pepe Sánchez

0
Sierra Maestra se fortalece en el escenario digital

Sierra Maestra se fortalece en el escenario digital

0
Puntualizan acciones para enfrentar la contingencia energética

Puntualizan acciones para enfrentar la contingencia energética

0
Como entonces, Baraguá reafirma nuestra causa

Como entonces, Baraguá reafirma nuestra causa

0
Universidad de Oriente convoca a cursos por encuentro y a distancia

Universidad de Oriente convoca a cursos por encuentro y a distancia

0
El periodismo, una elección

El periodismo, una elección

0
“Trabajar en lo que me gusta es parte de la vida”

“Trabajar en lo que me gusta es parte de la vida”

0
Luis Alberto: inquieto investigador

Luis Alberto: inquieto investigador

0
La prensa cubana celebra su día

La prensa cubana celebra su día

0
Comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República

Comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República

0
Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EE. UU.

Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EE. UU.

0
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo

Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo

0
Periodistas santiagueros celebran su día

Periodistas santiagueros celebran su día

0
Se recoge café en macizos cafetaleros de San Luis

Se recoge café en macizos cafetaleros de San Luis

0
Alertan sobre riesgos por actos vandálicos al sistema eléctrico

Alertan sobre riesgos por actos vandálicos al sistema eléctrico

0
A 68 años de la fundación del II Frente Oriental

A 68 años de la fundación del II Frente Oriental

0
Recuerdan fundación del Segundo Frente Oriental en Santiago de Cuba

Recuerdan fundación del Segundo Frente Oriental en Santiago de Cuba

0
Energía solar beneficia a centros vitales y comunidades aisladas de Santiago de Cuba

Energía solar beneficia a centros vitales y comunidades aisladas de Santiago de Cuba

0
Con la herencia y el espíritu de la Protesta de Baraguá

Con la herencia y el espíritu de la Protesta de Baraguá

0
Jóvenes periodistas santiagueros contra las limitaciones

Jóvenes periodistas santiagueros contra las limitaciones

0
El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952

0
Leche en polvo del donativo de México hacia el oriente cubano

Leche en polvo del donativo de México hacia el oriente cubano

0
Las pesadillas del emperador

Las pesadillas del emperador

0
Escuela Carmelo Noa Gil, donde la enseñanza de la historia comienza en el barrio

Escuela Carmelo Noa Gil, donde la enseñanza de la historia comienza en el barrio

0
Cuba adelanta sus relojes: comienza el horario de verano

Cuba adelanta sus relojes: comienza el horario de verano

0
La sensibilidad escondida detrás de la autoridad de una mujer santiaguera

La sensibilidad escondida detrás de la autoridad de una mujer santiaguera

0
La épica cotidiana de la mujer santiaguera

La épica cotidiana de la mujer santiaguera

0
Muchachas de la estirpe de Celia

Muchachas de la estirpe de Celia

0
Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

Sonrisas del 26: un proyecto que ilumina la infancia santiaguera

16 March 2026 Escrito por  Alejandro Lorente Pavía, CMKW Radio Mambí
Sonrisas del 26: un proyecto que ilumina la infancia santiaguera

En la Escuela Abel Santa María Cuadrado de la Ciudad Escolar 26 de Julio, los niños del 5to B viven cada día una experiencia única gracias al proyecto Sonrisas del 26. Este espacio cultural, recreativo y educativo les permite crecer rodeados de alegría, creatividad y valores.

Melany García Alarcón nos cuenta: “Me siento súper bien porque he aprendido a compartir, a perder la pena y siempre estoy alegre”.

Emily Negrete Zamora añade: “Me ha gustado mucho porque me ayuda a hacer lo que me gusta: actuar, bailar y conocer muchos amiguitos nuevos”.

Bajo la coordinación de Ana Mustelier Agüero, el proyecto no solo transforma a los pequeños, sino que también fortalece los vínculos entre la familia y la comunidad. En tiempos difíciles, estos niños llenan cualquier lugar con dedicación, amor y esperanza.

La iniciativa surgió de una conversación con la primera secretaria del Partido, Beatriz Johnson, como una nueva manera de transmitir valores a través de la voz de la infancia. Hoy, Sonrisas del 26 demuestra que la cultura y la alegría son herramientas poderosas para formar ciudadanos plenos y comprometidos.

Gracias a este proyecto, la niñez santiaguera encuentra un espacio donde crecer con confianza, creatividad y compañerismo.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree