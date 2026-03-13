Priorizan en San Luis atención a los jóvenes campesinos

Santiago de Cuba,
0
Comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República

Comparecencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República

0
Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EE. UU.

Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EE. UU.

0
Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo

Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo

0
Periodistas santiagueros celebran su día

Periodistas santiagueros celebran su día

0
Se recoge café en macizos cafetaleros de San Luis

Se recoge café en macizos cafetaleros de San Luis

0
Alertan sobre riesgos por actos vandálicos al sistema eléctrico

Alertan sobre riesgos por actos vandálicos al sistema eléctrico

0
A 68 años de la fundación del II Frente Oriental

A 68 años de la fundación del II Frente Oriental

0
Recuerdan fundación del Segundo Frente Oriental en Santiago de Cuba

Recuerdan fundación del Segundo Frente Oriental en Santiago de Cuba

0
Energía solar beneficia a centros vitales y comunidades aisladas de Santiago de Cuba

Energía solar beneficia a centros vitales y comunidades aisladas de Santiago de Cuba

0
Con la herencia y el espíritu de la Protesta de Baraguá

Con la herencia y el espíritu de la Protesta de Baraguá

0
Jóvenes periodistas santiagueros contra las limitaciones

Jóvenes periodistas santiagueros contra las limitaciones

0
El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952

0
Leche en polvo del donativo de México hacia el oriente cubano

Leche en polvo del donativo de México hacia el oriente cubano

0
Las pesadillas del emperador

Las pesadillas del emperador

0
Escuela Carmelo Noa Gil, donde la enseñanza de la historia comienza en el barrio

Escuela Carmelo Noa Gil, donde la enseñanza de la historia comienza en el barrio

0
Cuba adelanta sus relojes: comienza el horario de verano

Cuba adelanta sus relojes: comienza el horario de verano

0
La sensibilidad escondida detrás de la autoridad de una mujer santiaguera

La sensibilidad escondida detrás de la autoridad de una mujer santiaguera

0
La épica cotidiana de la mujer santiaguera

La épica cotidiana de la mujer santiaguera

0
Muchachas de la estirpe de Celia

Muchachas de la estirpe de Celia

0
Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

0
Celebran aniversario del III Frente Oriental

Celebran aniversario del III Frente Oriental

0
Preparados y Alertas

Preparados y Alertas

0
Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

0
Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

0
Actualización de la afectación eléctrica

Actualización de la afectación eléctrica

0
Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

0
La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

0
Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

0
Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

0
Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

Priorizan en San Luis atención a los jóvenes campesinos

13 March 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Priorizan en San Luis atención a los jóvenes campesinos

Hacia el campo y con detenimiento en lo que afecta a los labriegos mira la máxima dirección del país, en tiempos de crisis económica mundial y de recrudecimiento de la política hostil del gobierno norteamericano contra Cuba.

Potenciar el crecimiento a las filas de la UJC con la cantera existente en las propias estructuras campesinas, incrementar la producción de alimentos, perfeccionar el trabajo entre cuadros de la ANAP y la organización juvenil e incentivar el interés de las nuevas generaciones por la tierra son tareas pendientes en el sector agrícola sanluisero.

En el municipio San Luis más de 160 hombres y mujeres menores de 35 años se dedican a las labores productivas.

Esta es la manera más eficiente de demostrar el valor de la juventud cubana, jóvenes a los que hay que atender priorizadamente porque ellos son continuidad, y son el presente del desarrollo agropecuario local y nacional.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree