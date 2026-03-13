Priorizan en San Luis atención a los jóvenes campesinos

Hacia el campo y con detenimiento en lo que afecta a los labriegos mira la máxima dirección del país, en tiempos de crisis económica mundial y de recrudecimiento de la política hostil del gobierno norteamericano contra Cuba.

Potenciar el crecimiento a las filas de la UJC con la cantera existente en las propias estructuras campesinas, incrementar la producción de alimentos, perfeccionar el trabajo entre cuadros de la ANAP y la organización juvenil e incentivar el interés de las nuevas generaciones por la tierra son tareas pendientes en el sector agrícola sanluisero.

En el municipio San Luis más de 160 hombres y mujeres menores de 35 años se dedican a las labores productivas.

Esta es la manera más eficiente de demostrar el valor de la juventud cubana, jóvenes a los que hay que atender priorizadamente porque ellos son continuidad, y son el presente del desarrollo agropecuario local y nacional.