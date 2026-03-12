De la niña del batey azucarero a la mujer Presidenta

Nació en el batey azucarero, en la zona de Salvador Rosales, aquí en el municipio Songo-La Maya. Creció con dos hermanos, sus padres y el sueño de ser bailarina.

Su mamá conservaba esa esencia machista impuesta por la sociedad y no creía que eso fuera una profesión para ella. Entonces tuvo que guardar las ganas de ir a una academia de danza y estudiar economía.

Niurbis Ortíz García sobresalió desde pequeña en las actividades estudiantiles, hasta sus años universitarios en la escuela Pepito Tey en Santiago de Cuba. Fue delegada al VII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y participó en un Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en el extranjero.

Su adiestramiento laboral fue en el central azucarero y al mismo tiempo dirigió el comité de la UJC en ese centro productivo. Ahí estuvieron sus inicios en las responsabilidades de dirección. Llegó el momento de salir del batey, contra la voluntad de mamá, y vino a dirigir la vanguardia juvenil a instancia municipal.

El programa de Trabajadores Sociales, creado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fue otra de sus pruebas de fuego cuando le pidieron que asumiera su dirección en Songo-La Maya. Con el tiempo llegaron otras responsabilidades en el gobierno local, en la vicepresidencia de la defensa y el órgano de la administración.

Ya tenían un equipo de trabajo bien consolidado y pensó que se quedaría en ese sitio por un largo tiempo, pero la vida tenía otros planes para ella. Lamentablemente la Covid 19 nos arrebató a Vivian Torreblanca Ramos, la primera mujer Presidenta de Songo-La Maya, y dejó un gran vació en la Tierra del León de Oriente.

La terrible enfermedad también se llevó a su madre y lo que menos pensaba Niurbis en ese instante era que vendrían otras metas superiores en su camino. La Asamblea Municipal del Poder Popular la eligió como su nueva Presidenta y desde el año 2021 trabaja sin descanso para guiar los rumbos de nuestro municipio y sus más de 85 mil habitantes.

Le ha tocado dirigir en tiempos de crisis, tomar decisiones urgentes a diario, administrar cada recurso para que llegue al lugar indicado y sobre todo acompañar y escuchar a su pueblo. “No es una tarea siemple gobernar con poco y a veces con nada, pero mientras haya mujer habrá Revolución en este heroico municipio”, dice con la firmeza de quien no se rinde ante el compromiso con sus electores.

Para ella lo más gratificante es el cariño que le profezan los habitantes del territorio, el impulso que le dan en cada consejo popular, la disposición del equipo de trabajo que le acompaña y las ganas de llevar el terruño adelante contra vientos y mareas. Lo más difícil es el poco tiempo que puede dedicar a su familia para ser una madre y abuela presente en la vida de su hijo y su amado nieto.

“Mi mayor impulso es ese pueblo que está ahí, que espera con paciencia, que escucha y acompaña, que trabaja porque el territorio avance. A ese pueblo no tengo derecho a fallarle y para ellos estoy y estaré siempre”. Así habla con firmeza la niña que un día creció en un batey azucarero y se convirtió, junto a su pueblo, en la Presidenta de Songo-La Maya.