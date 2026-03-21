Santiago de Cuba celebra el Día Mundial de la Salud Bucal 2026 con jornada educativa

Bajo el lema "Una boca feliz... una vida feliz", especialistas de la provincia desarrollaron durante toda la semana actividades de promoción y prevención en centros escolares, hogares maternos y geriátricos, que culminaron la víspera, con una actividad central en Plaza de Marte.

El Día Mundial de la Salud Bucal es una efeméride que cada 20 de marzo convoca a gobiernos, instituciones de salud y comunidades a reflexionar sobre la importancia de la higiene bucodental como parte esencial del bienestar general.

La jornada, impulsada por la Federación Dental Internacional (FDI) desde 2007, tuvo en Santiago de Cuba un amplio despliegue comunitario.

Según la Dra. Carelia Duharte Garbey Jefa Departamento Provincial de Estomatología, desde inicios de semana equipos de estomatología y promotores de salud recorrieron centros escolares, hogares maternos, hogares de ancianos y hospitales de todos los municipios, llevando mensajes de prevención a niños, gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El lema internacional de la campaña para el período 2024-2026, "Una boca feliz... una vida feliz" , centró este año los mensajes en la estrecha relación que existe entre la salud bucal y la salud general del individuo. Diversos estudios respaldados por la Organización Mundial de la Salud confirman que las enfermedades bucodentales, aunque prevenibles en su mayoría, afectan a millones de personas en el mundo y están asociadas a padecimientos como la diabetes, las cardiopatías y las afecciones respiratorias .

Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder a consultas de orientación estomatológica, recibir instrucciones sobre técnicas de cepillado y participar en actividades lúdico-educativas dirigidas a los más pequeños. Especialistas de la provincia aprovecharon la ocasión para insistir en la necesidad de adoptar hábitos saludables desde la infancia y mantener controles periódicos con el estomatólogo.