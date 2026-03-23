Vigías incansables

En lo alto de la Gran Piedra, donde el viento parece hablar con voz propia y las nubes se arremolinan como presagio, un radar vigila incansable el cielo santiaguero.

No es casualidad, Santiago de Cuba, con su Centro Provincial de Meteorología y este radar estratégico, se ha convertido en un bastión de la ciencia frente a los caprichos de la naturaleza y los embates del cambio climático.

La labor de los meteorólogos santiagueros es mucho más que pronosticar lluvias o anunciar temperaturas. Ellos son centinelas del tiempo, guardianes de la seguridad ciudadana, capaces de anticipar fenómenos extremos como huracanes, tormentas locales severas o intensas sequías.

En una provincia marcada por su geografía montañosa y su cercanía al mar Caribe, cada alerta temprana puede significar la diferencia entre la prevención y la tragedia.

El cambio climático ha multiplicado los desafíos: temporadas ciclónicas más intensas, variaciones inesperadas en los patrones de lluvia y calor sofocante que impacta la vida cotidiana.

Ante este panorama, los especialistas santiagueros no solo interpretan datos, también educan a la población, colaboran con las autoridades y diseñan estrategias de adaptación que protegen comunidades enteras.

Su trabajo, muchas veces silencioso, se traduce en confianza. Porque detrás de cada boletín meteorológico, de cada aviso de tormenta, hay horas de análisis, cálculos y compromiso. Santiago de Cuba, con su radar en la Gran Piedra y su equipo de expertos, demuestra que la ciencia puede ser un escudo poderoso frente a los desafíos de la naturaleza y que los meteorólogos son, sin duda, héroes discretos de nuestro tiempo.

Muchas felicidades a todos los Meteorólogos de toda Cuba en su día...