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Estado del sistema eléctrico para hoy

24 March 2026 Escrito por  Empresa eléctrica Santiago de Cuba
Estado del sistema eléctrico para hoy

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1773 MW a las 20:40 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4874 MWh, con 753 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas del dia de hoy fue de 1125 MW, la demanda 2150 MW, con 1042 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

 Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.
Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.
Limitaciones en la generación térmica: 402 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se espera para el pico una disponibilidad de 1125 MW con una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1825 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1855 MW en este horario.

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