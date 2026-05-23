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Inauguran cajeros automáticos para beneficio de la población

23 May 2026 Escrito por  David Alejandro Medina Cabrales
Inauguran cajeros automáticos para beneficio de la población

Con la presencia de autoridades locales y provinciales, quedó inaugurada este jueves una nueva oficina de cajeros automáticos en el Consejo Popular Manuel Isla -perteneciente al Distrito José Martí-, una obra largamente esperada por sus aproximadamente 15 mil habitantes.

En el acto de apertura estuvieron Isabel López González, Jefa de Puesto de Dirección del Consejo Popular Manuel Isla; Odalis Pineda Ferrán, Presidenta del propio Consejo Popular; Ana Estrella Montejo de Valdés, Presidenta de la Dirección Ejecutiva del Distrito 1 “José Martí”; Rafael Martin Méndez, Director Provincial de la BPA; y Rafael Puente Alayo, Director de la Sucursal 8162 del Distrito “José Martí”

Durante la ceremonia, los presentes reconocieron públicamente la labor de la Mipyme Decorads, cuya dedicación y esmero en la ampliación y remodelación del espacio resultaron determinantes para hacer posible esta obra, que viene a aliviar las dificultades de acceso a los servicios bancarios en una de las comunidades más populosas de la zona.

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