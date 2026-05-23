Inauguran cajeros automáticos para beneficio de la población

Con la presencia de autoridades locales y provinciales, quedó inaugurada este jueves una nueva oficina de cajeros automáticos en el Consejo Popular Manuel Isla -perteneciente al Distrito José Martí-, una obra largamente esperada por sus aproximadamente 15 mil habitantes.

En el acto de apertura estuvieron Isabel López González, Jefa de Puesto de Dirección del Consejo Popular Manuel Isla; Odalis Pineda Ferrán, Presidenta del propio Consejo Popular; Ana Estrella Montejo de Valdés, Presidenta de la Dirección Ejecutiva del Distrito 1 “José Martí”; Rafael Martin Méndez, Director Provincial de la BPA; y Rafael Puente Alayo, Director de la Sucursal 8162 del Distrito “José Martí”

Durante la ceremonia, los presentes reconocieron públicamente la labor de la Mipyme Decorads, cuya dedicación y esmero en la ampliación y remodelación del espacio resultaron determinantes para hacer posible esta obra, que viene a aliviar las dificultades de acceso a los servicios bancarios en una de las comunidades más populosas de la zona.