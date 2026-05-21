Pioneros santiagueros mantienen vivo al Apóstol

"Martí es para los niños ese hombre grande, ese amigo sincero, el hombre que luchó por la independencia de Cuba hasta su último aliento”. Con esa frase, cargada de ternura y convicción, los pioneros integrantes del proyecto Centenarios hicieron honor al aniversario 131 de la caída en combate del Héroe Nacional de Cuba, José Martí Pérez, en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

El proyecto Centenarios, conformado por niños y niñas del seminternado “Amistad con los Pueblos”, nació como una iniciativa para rendir homenaje al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, pero rápidamente extendió su propósito hacia el estudio y la divulgación de la vida de otros próceres cubanos, con especial énfasis en el Apóstol.

Con una magia indescriptible para contar historias, esos pequeños lograron transmitir, ante un público atento y emocionado, no solo los hitos fundamentales de la vida y obra de Martí, sino también detalles poco conocidos sobre el monumento que guarda sus restos mortales en ese cementerio patrimonial, declarado Monumento Nacional.

Los niños explicaron, con asombrosa claridad, las circunstancias de los diferentes entierros del Maestro, desde su muerte en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895, hasta la definitiva llegada de sus restos a Santa Ifigenia.

Centenarios aspira a convertirse en un proyecto que aglutine no solo a niños, sino también a adolescentes, jóvenes y adultos, porque la historia no puede ser patrimonio de una sola generación. Seguir haciendo de la historia una manera de honrar el pasado y seguir construyendo ese futuro que, indiscutiblemente, tiene que ser mejor cada día, es el motor principal de esta iniciativa.