Estructura Cooperativa sanluisera con notables avances en la producción cafetalera y de alimentos

La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Mario Muñoz, perteneciente a la Empresa Agroforestal San Luis, fue uno de los centros productivos más destacados del territorio en la cosecha cafetalera 2023- 2024.

Ubicada en las montañas del poblado de Estrella Roja, esta cooperativa cumplió con la recogida de café y recolectaron el pasado año 85.55 toneladas entre café arábigo y robusta, la mayor cantidad del cerezo, el 85 %, se obtuvo de primera calidad.

Oscar Argüelles, representante de la estructura cafetalera y dedicada también a los cultivos varios y la ganadería, valoró la cosecha de satisfactoria y felicitó a sus campesinos, usufructuarios, los recolectores de la zona, quienes contribuyeron para recoger el grano y cumplir con lo planificado.

El dirigente campesino ratificó que ya preparan la próxima cosecha y se prevé transformar paulatinamente el 15 % de las áreas de café por renovación y rehabilitación, para ello, contamos con un vivero ya habilitado para más de 50 mil posturas, mientras todos priorizan en este período la atención cultural de las plantaciones.