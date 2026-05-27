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AHS: arte joven de vanguardia

27 May 2026 Escrito por  Ahs Santiago de Cuba
AHS: arte joven de vanguardia

Pese a las inclemencias del tiempo y la compleja situación electroenergética nacional, el 11 Festival de Hip Hop "Palabras" volvió a demostrar la fuerza de la cultura urbana y el arte joven en Santiago de Cuba.

Fueron días de conciertos, freestyle, skateboarding, debates, intercambios, descargas y encuentros donde las expresiones urbanas encontraron nuevamente su espacio.

La Casa del Joven Creador, la cancha de la Alameda y el Chan Chan Artex Santiago DE Cuba se llenaron de música, energía, pensamiento y talento joven, gracias a artistas, proyectos, skaters, organizadores, técnicos y al público que apostó por acompañarnos.

Gracias a todos los que hicieron posible esta edición: participantes, invitados, instituciones y colaboradores que, incluso en circunstancias difíciles, defendieron el evento y la cultura joven.

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