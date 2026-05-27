AHS: arte joven de vanguardia

Fueron días de conciertos, freestyle, skateboarding, debates, intercambios, descargas y encuentros donde las expresiones urbanas encontraron nuevamente su espacio.
La Casa del Joven Creador, la cancha de la Alameda y el Chan Chan Artex Santiago DE Cuba se llenaron de música, energía, pensamiento y talento joven, gracias a artistas, proyectos, skaters, organizadores, técnicos y al público que apostó por acompañarnos.
Gracias a todos los que hicieron posible esta edición: participantes, invitados, instituciones y colaboradores que, incluso en circunstancias difíciles, defendieron el evento y la cultura joven.