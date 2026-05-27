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Desarrolla Universidad de Oriente seminario de preparación

27 May 2026 Escrito por  Universidad de Oriente
Desarrolla Universidad de Oriente seminario de preparación

Hoy, en la Sede Julio Antonio Mella de la Universidad de Oriente se inauguró la I Edición del Seminario de Preparación de Dirigentes Juveniles "Juventud-UO ".

Serán dos días intensos en los cuales jóvenes dirigentes de la FEU, la UJC e invitados profundizarán acerca de los desafíos de guiar a los pinos nuevos en un contexto que exige nuevas formas de hacer, convencer, motivar, incentivar y movilizar.

La cita cuenta con especiales motivaciones históricas, a las cuales se dedica este seminario:

La131 años de la caída en combate de José Martí
El 70 aniversario del alzamiento de Santiago de Cuba
Los 65 años de la declaración del carácter socialista de la Revolución
El Centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz
El 10mo. aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 

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