En San Luis, movimiento participativo Mi barrio Por la Patria

Santiago de Cuba,
0
La dignidad no se mancha

La dignidad no se mancha

0
Como Jorge Gómez Garzón en Chivirico los hay miles en Guamá

Como Jorge Gómez Garzón en Chivirico los hay miles en Guamá

0
Universidad de Oriente titula “Honoris Causa” a la actriz Fátima Patterson y al escultor Alberto Lescay

Universidad de Oriente titula “Honoris Causa” a la actriz Fátima Patterson y al escultor Alberto Lescay

0
En nuestra memoria: El Uvero

En nuestra memoria: El Uvero

0
Continúa en Santiago de Cuba jornada por los Premios Oriente 2026

Continúa en Santiago de Cuba jornada por los Premios Oriente 2026

0
Restaurante Los Naranjo: tradición y creatividad culinaria en Santiago de Cuba

Restaurante Los Naranjo: tradición y creatividad culinaria en Santiago de Cuba

0
La ruta funeraria de Martí por San Luis, 26 de mayo de 1895

La ruta funeraria de Martí por San Luis, 26 de mayo de 1895

0
Impulsan en Tercer Frente propagación del café mediante la tecnología de esquejes

Impulsan en Tercer Frente propagación del café mediante la tecnología de esquejes

0
¡Presentes por Raúl y por la soberanía alimentaria!

¡Presentes por Raúl y por la soberanía alimentaria!

0
Reafirmación de dignidad y respaldo al General de Ejército

Reafirmación de dignidad y respaldo al General de Ejército

0
Por los valores que sostienen al deporte

Por los valores que sostienen al deporte

0
Palma Soriano, firme ante la Producción de Alimentos

Palma Soriano, firme ante la Producción de Alimentos

0
Por Raúl y por Cuba ahí estuvo el pueblo santiaguero

Por Raúl y por Cuba ahí estuvo el pueblo santiaguero

0
Raúl: El hermano más fiel

Raúl: El hermano más fiel

0
Gradúa Universidad de Oriente nuevos Doctores en Ciencias

Gradúa Universidad de Oriente nuevos Doctores en Ciencias

0
Contraloría de Santiago de Cuba intensifica acciones en el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Contraloría de Santiago de Cuba intensifica acciones en el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

0
Acogió la Universidad de Oriente XV edición del Seminario Juvenil de Estudios Martianos

Acogió la Universidad de Oriente XV edición del Seminario Juvenil de Estudios Martianos

0
Raúl: en Santiago siempre le esperará la victoria

Raúl: en Santiago siempre le esperará la victoria

0
Continúa Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción y las indisciplinas sociales

Continúa Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción y las indisciplinas sociales

0
A Martí: las flores, la bandera y el homenaje (+Fotos)

A Martí: las flores, la bandera y el homenaje (+Fotos)

0
Trabaja OCCS en la restauración y conservación del emblema CUBA

Trabaja OCCS en la restauración y conservación del emblema CUBA

0
Sembrando Vida, un proyecto que en Santiago de Cuba tiene la ayuda mexicana

Sembrando Vida, un proyecto que en Santiago de Cuba tiene la ayuda mexicana

0
De luto la escena santiaguera y la cultura cubana: Ha fallecido José Emigdio Pascual

De luto la escena santiaguera y la cultura cubana: Ha fallecido José Emigdio Pascual

0
La promoción de los valores patrióticos se impone hoy más que nunca

La promoción de los valores patrióticos se impone hoy más que nunca

0
Ya se encuentra interconectado el Sen

Ya se encuentra interconectado el Sen

0
Situación del Sen para el día de hoy

Situación del Sen para el día de hoy

0
Díaz-Canel: Si hay disposición de EEUU a brindar ayuda, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba

Díaz-Canel: Si hay disposición de EEUU a brindar ayuda, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba

0
Información del Gobierno Revolucionario

Información del Gobierno Revolucionario

0
Sobre la situación electroenérgetica en el oriente cubano

Sobre la situación electroenérgetica en el oriente cubano

0
Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada

Cuba no amenaza, Cuba es constantemente amenazada

En San Luis, movimiento participativo Mi barrio Por la Patria

29 May 2026 Escrito por  Teleturquino
En San Luis, movimiento participativo Mi barrio Por la Patria

Fortalecer la participación popular y acompañar desde las comunidades la implementación de las prioridades del país consolidando el trabajo comunitario integrado como prioridad del sistema del poder popular, es objetivo supremo del movimiento Popular-Participativo «Mi Barrio por la Patria», implementado por las Asambleas municipales del Poder Popular.

En San Luis desde los diferentes frentes con que cuenta el movimiento; Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo, los vecinos, a partir de la difícil situación que vive el país debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, buscan soluciones a problemáticas del entorno, junto a sus delegados, organizaciones y entidades enclavados en la demarcación.

 En los Consejos Populares La Luz y Rafael Reyes, por ejemplo, se realizan actividades culturales, deportivas y recreativas, con opciones gastronómicas y de atención a las personas más vulnerables y los propios vecinos colaboran con sus medios para acercar productos de la canasta básica desde almacenes hasta las bodegas.

En cada acción de este movimiento se demuestra que en la unidad del pueblo está el verdadero poder , los barrios se fortalecen, solidaridad, identidad y sentido de pertenencia

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/3895937a55afd54acbe63628a52207cd.jpg
Hubo desfile, multitud y confianza
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree