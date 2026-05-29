En San Luis, movimiento participativo Mi barrio Por la Patria

Fortalecer la participación popular y acompañar desde las comunidades la implementación de las prioridades del país consolidando el trabajo comunitario integrado como prioridad del sistema del poder popular, es objetivo supremo del movimiento Popular-Participativo «Mi Barrio por la Patria», implementado por las Asambleas municipales del Poder Popular.

En San Luis desde los diferentes frentes con que cuenta el movimiento; Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo, los vecinos, a partir de la difícil situación que vive el país debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, buscan soluciones a problemáticas del entorno, junto a sus delegados, organizaciones y entidades enclavados en la demarcación.

En los Consejos Populares La Luz y Rafael Reyes, por ejemplo, se realizan actividades culturales, deportivas y recreativas, con opciones gastronómicas y de atención a las personas más vulnerables y los propios vecinos colaboran con sus medios para acercar productos de la canasta básica desde almacenes hasta las bodegas.

En cada acción de este movimiento se demuestra que en la unidad del pueblo está el verdadero poder , los barrios se fortalecen, solidaridad, identidad y sentido de pertenencia