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Contra el Aedes Aegypti todo precaución es poca

30 May 2026 Escrito por  Luis Ernesto Busto Sosa, estudiante de Periodismo
Contra el Aedes Aegypti todo precaución es poca

El Sistema de salud cubano desde el triunfo revolucionario ha demostrado la efectividad en la lucha antivectorial para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegiotis y proteger a la ciudadanía de
sus efectos. Por tal motivo se crearon en cada uno de los municipios del país, instituciones como las direcciones de Higiene y Epidemiología que controlan el desarrollo de los vectores para alcanzar un desempeño de excelencia en la atención integral a la salud.

El municipio de Palma Soriano con un colectivo de probada experiencia, apuestan por estrategias que mitiguen los efectos del insecto. Así lo demuestra Yoandra Silva del Toro, educadora de Salud en el Policlínico Norte.

"Llevo varios años dedicada a la promoción de salud, y le aseguro que educar a la comunidad es la más difícil pero efectiva herramienta para combatir el Aedes. No se trata solo de ir casa por casa explicando cómo eliminar criaderos; se trata de lograr un cambio de mentalidad. A diario me enfrento a personas que aún creen que el mosquito es solo un problema del verano o que las fumigaciones lo resuelven todo, y entonces corresponde mostrar con ejemplos concretos, con charlas en las escuelas, en los consultorios y hasta en los centros de trabajo, que cada lugar donde se almacene agua o exista basura puede servir de criadero al mosquito.", dijo Yoandra Silva del Toro, Educadora de Salud en Policlínico Norte.

Una de las personas que se encuentran de frente a estas labores de fumigación, abatización y control epidemiológico en las viviendas, está Jeisa Varga Leon, quien funge como Jefa de Departamento de la vigilancia y lucha Anti vectorial en el Policlínico Sur.

"Mi equipo y yo recorremos diariamente las zonas de mayor riesgo, y créame que no es una tarea sencilla. Coordinar las campañas de fumigación, garantizar el abate para los depósitos de agua y revisar casa por casa los índices de infestación exige una control, pero el mayor desafío es la falta de percepción del riesgo en algunos hogares. Hemos encontrado desde gomas viejas acumuladas en azoteas hasta floreros con larvas dentro de las viviendas. Por eso insistimos tanto en la revisión intradomiciliaria. A menudo la gente nos ve con el equipo de fumigación y cree que con eso es suficiente, pues no, porque la máquina mata al mosquito adulto, pero si no eliminamos los criaderos, en una semana tendremos otra generación, por eso aún no hemos logrado erradicar las infecciones, porque en muchos casos la población no colabora".

Al unísono en esta tarea laboran otras instituciones, tal es el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Servicios Comunales y la Dirección General de Salud, de esta última dialogamos con Marelis Martín Jiménez, Subdirectora de Epidemiología.

"Desde mi responsabilidad, superviso que todos los actores del sistema de salud trabajen de manera articulada: desde los trabajadores sociales que detectan pacientes con síntomas, hasta los laboratorios que confirman los casos. Pero la lucha antivectorial no es solo un asunto de médicos y fumigadores; implica que el Acueducto garantice el agua potable para que la gente no almacene en condiciones deficientes, y que Servicios Comunales recoja los desechos voluminosos que se convierten en criaderos, que funcionen los sistemas de vigilancia activa en los consultorios, acciones que no se dejan de hacer, pero aún son insuficientes".

La lucha contra el mosquito Aedes Aegypti y las enfermedades que transmite es tarea de todos, por tales razones la ciudadanía debe ser consiente de los efectos nocivos que ocasionan estos insectos y sumarse con carácter urgente a las estrategias para su erradicación.

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