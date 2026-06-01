Celebrado en Santiago de Cuba Festival de las Cotorras

Cada año, el Día Internacional de los Psitácidos nos recuerda que la conservación comienza por el conocimiento y la participación de las personas.

Inspirados en esa premisa, este 31 de mayo celebramos el Festival de las Cotorras, una iniciativa integrada al proyecto de conservación de la cotorra cubana en Santiago de Cuba, destinada a promover el aprendizaje, la sensibilización y el cuidado de esta especie emblemática de nuestra fauna.

Durante el día compartimos saberes y risas con niños y estudiantes de la Secundaria Básica Orlando Fernández Badell, las Escuelas Primarias José Ignacio Martí y Clodomira Acosta, el Hogar Infantil No. 305 de Vista Alegre y la Universidad de Oriente, quienes se integraron a un programa de actividades diseñado para fortalecer el vínculo entre las personas y la conservación de las aves.

A través de juegos participativos, dinámicas de aprendizaje, expresiones artísticas y acciones de sensibilización ambiental, promovimos el conocimiento sobre la biología, importancia ecológica y conservación de la cotorra cubana, así como el valor de proteger las aves y los ecosistemas que las sustentan.

Esta jornada también fue posible gracias al apoyo de Environment for the Americas y BirdsCaribbean , organizaciones que acompañan nuestros esfuerzos de educación ambiental y conservación. Expresamos nuestro agradecimiento por los materiales y recursos aportados, los cuales nos permiten continuar acercando el conocimiento sobre las aves y su conservación a las nuevas generaciones y a las comunidades donde desarrollamos nuestro trabajo.