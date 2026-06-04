En Santiago de Cuba el Buque Escuela Simón Bolívar, de Venezuela

Santiago de Cuba,
0
¡Raúl es Cuba, y a Cuba no se toca!

¡Raúl es Cuba, y a Cuba no se toca!

0
En el polígono de la Ciudad Escolar 26 de Julio se celebró la edición del Cubaila de Santiago de Cuba

En el polígono de la Ciudad Escolar 26 de Julio se celebró la edición del Cubaila de Santiago de Cuba

0
Reconocen esfuerzos santiagueros a favor del entorno

Reconocen esfuerzos santiagueros a favor del entorno

0
Tercer Frente homenajeó a Raúl

Tercer Frente homenajeó a Raúl

0
Canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo

Canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo

0
Raúl y su Santiago

Raúl y su Santiago

0
Una persona desaparecida tras accidente acuático en Guamá (Actualización)

Una persona desaparecida tras accidente acuático en Guamá (Actualización)

0
Legado de Maceo inspira la nueva edición del simposio radial maceísta

Legado de Maceo inspira la nueva edición del simposio radial maceísta

0
Nuevamente la Hermanos Díaz refina el crudo nacional

Nuevamente la Hermanos Díaz refina el crudo nacional

0
La mar... tan romántica, poética... y traicionera

La mar... tan romántica, poética... y traicionera

0
No hay mejor sonido que la risa de un niño

No hay mejor sonido que la risa de un niño

0
Día Nacional de la Defensa y la preparación del pueblo

Día Nacional de la Defensa y la preparación del pueblo

0
Continúa preparación del concentrado rumbo a la preselección

Continúa preparación del concentrado rumbo a la preselección

0
Brian Pablo González Lleonard, de Matanzas y Anniel Humberto Pérez Yera, de La Habana, “Premios Oriente” 2026

Brian Pablo González Lleonard, de Matanzas y Anniel Humberto Pérez Yera, de La Habana, “Premios Oriente” 2026

0
Una acción desesperada ante la firmeza de los cubanos

Una acción desesperada ante la firmeza de los cubanos

0
La dignidad no se mancha

La dignidad no se mancha

0
Como Jorge Gómez Garzón en Chivirico los hay miles en Guamá

Como Jorge Gómez Garzón en Chivirico los hay miles en Guamá

0
Universidad de Oriente titula “Honoris Causa” a la actriz Fátima Patterson y al escultor Alberto Lescay

Universidad de Oriente titula “Honoris Causa” a la actriz Fátima Patterson y al escultor Alberto Lescay

0
En nuestra memoria: El Uvero

En nuestra memoria: El Uvero

0
Continúa en Santiago de Cuba jornada por los Premios Oriente 2026

Continúa en Santiago de Cuba jornada por los Premios Oriente 2026

0
Restaurante Los Naranjo: tradición y creatividad culinaria en Santiago de Cuba

Restaurante Los Naranjo: tradición y creatividad culinaria en Santiago de Cuba

0
La ruta funeraria de Martí por San Luis, 26 de mayo de 1895

La ruta funeraria de Martí por San Luis, 26 de mayo de 1895

0
Impulsan en Tercer Frente propagación del café mediante la tecnología de esquejes

Impulsan en Tercer Frente propagación del café mediante la tecnología de esquejes

0
¡Presentes por Raúl y por la soberanía alimentaria!

¡Presentes por Raúl y por la soberanía alimentaria!

0
Reafirmación de dignidad y respaldo al General de Ejército

Reafirmación de dignidad y respaldo al General de Ejército

0
Por los valores que sostienen al deporte

Por los valores que sostienen al deporte

0
Palma Soriano, firme ante la Producción de Alimentos

Palma Soriano, firme ante la Producción de Alimentos

0
Por Raúl y por Cuba ahí estuvo el pueblo santiaguero

Por Raúl y por Cuba ahí estuvo el pueblo santiaguero

0
Raúl: El hermano más fiel

Raúl: El hermano más fiel

0
Gradúa Universidad de Oriente nuevos Doctores en Ciencias

Gradúa Universidad de Oriente nuevos Doctores en Ciencias

En Santiago de Cuba el Buque Escuela Simón Bolívar, de Venezuela

04 June 2026 Escrito por  José Emilio Oliveros Seisdedos
En Santiago de Cuba el Buque Escuela Simón Bolívar, de Venezuela

El Buque Escuela Simón Bolívar, de la Armada de Venezuela, atracó en el Puerto Guillermón Moncada, de la Ciudad de Santiago de Cuba como parte de su XXXVI Viaje de Instrucción por el Mar Caribe.

A su arribo este jueves 4 de Junio la tripulación y los cadetes fueron recibidos por el General de Brigada Florencio Navas Guevara, Jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, el Vicegobernador Waldis González Peinado, y Héctor Constant, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Mayor de las Antillas.

Hasta el próximo lunes podrá ir el pueblo santiaguero a conocer la embarcación "Embajador sin Fronteras".

Sus tripulantes harán una visita de cortesía a la sede del Gobierno Provincial y rendirán homenaje a los Próceres de la Nación en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Para este viernes tienen previsto asistir al Museo Histórico 26 de Julio, ubicado en el otrora Cuartel Moncada, y a la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales.

El Capitán de Navío Carlos D'Suze Santos, Comandante del Buque, precisó que el viaje de Instrucción lo denominaron "Mares de Unión por el Sueño de Bolívar" y la presencia en suelo cubano es muestra de los lazos que unen a los dos pueblos.
La embarcación partió del Puerto de la Guaira, y llegó a Granada, Dominica, San Cristóbal y Nevis, México y Cuba.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/9a1b487ab9cc0f79063b9cf976c7860c.jpg
Día Nacional de la Defensa
 
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree