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Delegación bolivariana recorre Museo 26 de Julio

05 June 2026 Escrito por  Museo 26 de Julio
Delegación bolivariana recorre Museo 26 de Julio

En un gesto de hermandad y solidaridad que fortalece los lazos históricos entre Cuba y Venezuela, el Museo Histórico 26 de Julio tuvo el honor de recibir una distinguida delegación encabezada por el compañero Reinaldo Segovia, Ministro Consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, y el General de Brigada Luis Bustamante.

La visita se vio enriquecida con la presencia de los integrantes de la dotación del Buque Escuela Simón Bolívar de la Armada Bolivariana de Venezuela, cuya llegada a la isla representa un símbolo de la unidad y el compromiso revolucionario que une a ambas naciones. Los marinos venezolanos, jóvenes representantes de la Patria de Bolívar, recorrieron las instalaciones del museo, adentrándose en la rica historia de la gesta cubana del 26 de Julio y profundizando en el legado de nuestros héroes.

Esta jornada no solo reafirma la histórica amistad y cooperación bilateral, sino que también subraya la importancia de la memoria histórica como pilar fundamental para las nuevas generaciones de revolucionarios. La visita fue una emotiva muestra del respeto y admiración mutua, consolidando el espíritu de integración y camaradería entre los pueblos de Cuba y Venezuela.

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