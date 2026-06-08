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Ensaclin 2026 impulsa desarrollo de ensayos clínicos en Santiago

08 June 2026 Escrito por  Teleturquino
Ensaclin 2026 impulsa desarrollo de ensayos clínicos en Santiago

El fortalecimiento de la investigación biomédica, la evaluación de resultados científicos y la proyección de nuevas líneas de trabajo distinguieron la celebración del evento provincial de ensayos clínicos Ensaclin 2026, espacio que reunió a especialistas, investigadores y profesionales de la salud de la suroriental provincia de Santiago de Cuba.

Auspiciado por la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) y el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec), el encuentro propició el intercambio sobre experiencias, avances y perspectivas de investigaciones vinculadas al desarrollo de productos y servicios de salud.

Sara Riccis Salas Palacios, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica de la UCM y jefa del Programa de Desarrollo de Productos y Servicios de Salud, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que la cita permitió evaluar resultados en diferentes estudios y fortalecer la red provincial de ensayos clínicos.

La conferencia inaugural, titulada «Ética, bioética y neuroética en el paradigma de los dilemas actuales», estuvo a cargo de Ricardo Hodelín Tablada, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba.

Según el especialista, en los ensayos clínicos resulta imprescindible respetar principios como la dignidad humana, el consentimiento informado, la voluntariedad y el derecho de los participantes a retirarse de las investigaciones cuando así lo decidan.

Durante las sesiones fueron presentados resultados relacionados con la aplicación de Heberprot-P en lesiones complejas, así como investigaciones asociadas al producto NeuralCIM para pacientes con enfermedad de Alzheimer leve y moderada.

Elizabeth Colina Ávila, investigadora responsable de ese estudio, destacó la participación activa de los cuidadores en la administración nasal del producto y señaló que el 85 por ciento de los pacientes incluidos mostró mejoría clínica, resultados que respaldan su potencial terapéutico.

El programa incluyó además la presentación de experiencias vinculadas al uso de Jusvinza, la gestión territorial de la filial santiaguera del Instituto Finlay de Vacunas y los retos de los ensayos clínicos en la Atención Primaria de Salud.

Especialistas participantes coincidieron en la necesidad de continuar trasladando los resultados científicos a la práctica asistencial, con el propósito de elevar la calidad de los servicios médicos y contribuir al desarrollo de la soberanía tecnológica en salud.

Ensaclin 2026 ratificó el papel de Santiago de Cuba como escenario relevante para la investigación clínica en el país y consolidó un espacio de intercambio orientado a potenciar la innovación científica en función del bienestar de la población.

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