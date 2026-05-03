Sofocado incendio en Vista Hermosa

En la tarde de este sábado fue sofocado un lamentable incendio en viviendas en un interior (#278 / 1, 2, 3) de la calle Gasómetro, entre 4 y 6, Reparto Mariana de la Torre, Consejo Popular Vista Hermosa. El mismo dejó afectaciones en cuatro viviendas, de ellas 3 parciales y 1 total.

Las estructuras de madera d,e las mismas favorecieron la rapidez de propagación de las llamas. Afortunadamente no se reportaron lesionados ni pérdidas de vidas humanas.

En el lugar se personaron autoridades del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Cubana Santiago de Cuba y efectivos de la PNR para asegurar el perímetro del accidente.

Se investigan las causas y se descarta la posibilidad de que haya sido debido a energía eléctrica ya que en el momento del siniestrono había fluido en esa área.

Los vecinos reconocieron el trabajo de extinción por los jóvenes bomberos, otros señalaron la interrupción telefónica en el instante de la emergencia, lo cual dificultó las llamadas de emergencia al Cuerpo de Bomberos y sus fuerzas especializadas cooperantes.

Con información y fotos de Aris Arias Batalla

Vicepresidente Prov. De la Asociación de Bomberos Voluntarios Cuba