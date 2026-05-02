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Trabajadores de Tercer Frente desfilaron por la paz y la defensa de la soberanía

02 May 2026 Escrito por  Teleturquino
Trabajadores de Tercer Frente desfilaron por la paz y la defensa de la soberanía

En la mañana de este viernes, el poblado Cruce de los Baños, cabecera del municipio Tercer Frente, fue escenario del tradicional desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, con la participación entusiasta de sus pobladores.

La jornada estuvo marcada por la unidad y el compromiso de los colectivos laborales, que se sumaron a la celebración mundial en defensa de sus derechos y conquistas.

Este territorio santiaguero cuenta con unos 7 450 trabajadores, organizados en 15 sindicatos.

 Encabezados por las máximas autoridades locales, los trabajadores desfilaron con la convicción de que cada paso reafirma la continuidad de la Revolución Cubana y el legado de quienes han luchado por la justicia social.

Campesinos, maestros, médicos, obreros y jóvenes se unieron para mostrar que, desde las serranías del Tercer Frente, se mantiene viva la voluntad de trabajar por el desarrollo local y nacional, en medio de las complejidades económicas que enfrenta el país.

Entre las motivaciones que impulsaron la marcha estuvo la defensa de las conquistas alcanzadas en materia de salud, educación y empleo, pilares que garantizan la dignidad de las comunidades rurales.

 Los sindicatos resaltaron la importancia de mantener la cohesión y la solidaridad, conscientes de que la resistencia cotidiana es también una forma de proteger la soberanía y el bienestar de las familias cubanas.

El desfile fue igualmente una respuesta firme al recrudecimiento de las presiones del gobierno de Estados Unidos contra la isla.

 Con consignas y pancartas, los trabajadores expresaron su rechazo a las amenazas externas y ratificaron que, pese a las dificultades, «La Patria Se Defiende» en cada taller, en cada escuela y en cada campo.

 La jornada concluyó como un acto de reafirmación patriótica y de compromiso con el futuro de Cuba.

 

 

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