1ro de Mayo: expresión genuina de unidad

Más de 40 mil trabajadores sanluiseros, junto a sus familiares, desfilaron organizados y combativos este Primero de Mayo, por las calles centrales del municipio, para celebrar el Día Mundial del Proletariado.

Bajo el lema La Patria Se Defiende la tribuna de la Plaza Roja de la cabecera municipal, se convirtió nuevamente en el escenario de una multitudinaria concentración, donde los obreros del territorio reafirmaron su respaldo a la Revolución Socialista y ratificaron los compromisos y el cumplimiento de los Lineamientos.

Masivamente los cerca de mil trabajadores afiliados del sector no estatal del territorio también estuvieron presentes en el desfile junto a sus respectivos sindicatos, muestra de que su quehacer diario es de gran importancia en la actualización y fortalecimiento del modelo económico cubano.

El sindicato que inició el desfile fue el de Comercio, la Gastronomía y los servicios que lo hizo después del paso de la presidencia, los combatientes y jubilados. En esta oportunidad cerró la marcha los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.

Las voces del proletariado de San Luis se alzaron para condenar la cruel política del bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano, y a favor de la solidaridad internacional con los trabajadores del mundo que exigen un orden económico más justo y racional. Yusneydis Rodriguez Reyes, Secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el municipio, lo ratificó en su intervención y corroboró que la clase obrera sanluisera respalda la Revolución y a la nueva dirección del país en la actualización del modelo económico cubano.

La clase obrera de San Luis protagonizó un Primero de Mayo de mucho colorido marcado por el entusiasmo y el esfuerzo productivo. Vestidos con los colores de la enseña nacional, hombres y mujeres de la Tierra de los Maceo desfilaron en la primera jornada del quinto mes del año, como la más digna expresión de respaldo incondicional a la Revolución y el Socialismo.