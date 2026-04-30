Museo 26 de Julio Colectivo Distinguido Nacional

El Museo Histórico 26 de Julio tuvo el honor de recibir la Condición de Colectivo Distinguido Nacional en vísperas de conmemorarse el Día Internacional de los Trabajadores.

Fueron reconocidas además otras instituciones como: la Empresa de Representación Artística, Sitio Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo y el Colectivo UEB Propaganda y Eventos, por su destacada labor y el compromiso indiscutible con la causa de nuestro pueblo.

En el acto estuvo presente Jorge Luis Aneiros Alonso, Presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, Raulizer García Hirrazuelo, Director Provincial de Cultura, Daniel Romero Ilnay, Miembro del Secretariado de la CTC povincial y Yolaynes Regueiferos Ferrer secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Cultura.

El colectivo del Museo expresó que este logro los impulsa a seguir trabajando con pasión por la cultura, la historia y la Revolución, reafirmando su compromiso con la fecha del proletariado mundial.