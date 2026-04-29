Ratifica el CNEA condición de Vanguardia Nacional

En el ámbito de las actividades por el Día Internacional del Proletariado en Santiago de Cuba, se efectuó la ceremonia en la que se elogió el quehacer académico, científico, productivo, innovador y sindical de esa institución.
Los impactos en la salud, la agricultura , y las industrias avalan la consagración de los investigadores, técnicos, personal administrativo y de servicio que hacen posible ser una institución consolidada y pilar en el desarrollo de la Ciencia Cubana.
A propuesta del Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte, la Central de Trabajadores de Cuba otorgó el diploma acreditativo.