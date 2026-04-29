Ratifica el CNEA condición de Vanguardia Nacional

El colectivo de trabajadores del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, CNEA, de la Universidad de Oriente, recibió por vigésima sexta ocasión la condición de Vanguardia Nacional, esta vez por los resulltados alcanzados en el 2025.

En el ámbito de las actividades por el Día Internacional del Proletariado en Santiago de Cuba, se efectuó la ceremonia en la que se elogió el quehacer académico, científico, productivo, innovador y sindical de esa institución.

Los impactos en la salud, la agricultura , y las industrias avalan la consagración de los investigadores, técnicos, personal administrativo y de servicio que hacen posible ser una institución consolidada y pilar en el desarrollo de la Ciencia Cubana.

A propuesta del Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte, la Central de Trabajadores de Cuba otorgó el diploma acreditativo.



