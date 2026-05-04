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Atender masa vacuna en San Luis, reto para consolidar resultados productivos

04 May 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Atender masa vacuna en San Luis, reto para consolidar resultados productivos

En tiempos de nuevas medidas para potenciar la producción de alimentos, del cumplimiento de viejos anhelos de los ganaderos, en cuanto a precios, comercialización y consumo de carne y leche, tiene gran importancia cumplir encargos estatales y atender a los animales para garantizar mejores resultados productivos y ganancias para todos.

Es vital que los ganaderos logren la siembra de pastos y forrajes, mejorar la atención a la masa ganadera y lograr el uso adecuado de la ciencia, la técnica y la inseminación artificial para tener dividendos y más carne y leche, refiere la productora ganadera, Lilian Serrano Silveira, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Guiteras de Rafael Reyes.

En San Luis es importante crecer en la mejora genética de la masa y el adecuado manejo del ganado como única garantía para frenar y evitar las muertes de las reses. Igualmente, es urgente la búsqueda de alternativas para garantizar comida y agua, en las circunstancias actuales de déficit de combustible e insumos.

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