Atender masa vacuna en San Luis, reto para consolidar resultados productivos

Es vital que los ganaderos logren la siembra de pastos y forrajes, mejorar la atención a la masa ganadera y lograr el uso adecuado de la ciencia, la técnica y la inseminación artificial para tener dividendos y más carne y leche, refiere la productora ganadera, Lilian Serrano Silveira, de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Guiteras de Rafael Reyes.
En San Luis es importante crecer en la mejora genética de la masa y el adecuado manejo del ganado como única garantía para frenar y evitar las muertes de las reses. Igualmente, es urgente la búsqueda de alternativas para garantizar comida y agua, en las circunstancias actuales de déficit de combustible e insumos.