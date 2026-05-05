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Recorrido por Santiago de Cuba: “Cuanto más es posible hacer desde mi barrio por la patria”

05 May 2026 Escrito por  Teleturquino
Recorrido por Santiago de Cuba: “Cuanto más es posible hacer desde mi barrio por la patria”

Desde bien temprano acarrea memorias y urgencias, Yaneydis Hechavarría Batista, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, recorre esta semana junto a Maricela Duarthe Salazar delegada del Consejo Popular Agüero Mar Verde, comunidades de la oriental ciudad.

Llegaron hasta El Carmen, donde delegados del Consejo Popular compartieron inquietudes vecinales. Más tarde, en Nuevo Vista Alegre, intercambiaron con el Grupo de Trabajo Comunitario Integrado encabezado por el delegado Adonis.

En la sensibilidad del dirigente que llega hasta el barrio, hubo escucha, anotaciones en libretas, promesas que no pretenden ser retórica.
La pregunta central del encuentro fue precisa: ¿Cuánto más es posible hacer, desde cada barrio, por la patria?.

La respuesta, advierten sus protagonistas, no está en discursos vacíos, sino en el amor concreto que se traduce en gestión, en resolver filtraciones de agua, en iluminar un callejón, en recuperar la confianza desde lo pequeño.

Porque, como insistió Hechavarría, hacer patria es también hacer barrio.

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