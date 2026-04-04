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Santiago de Cuba recibe nueva donación de arroz de la República Popular China

04 April 2026 Escrito por 
Santiago de Cuba recibe nueva donación de arroz de la República Popular China

El Puerto Guillermón Moncada de esta suroriental provincia fue escenario de un significativo acontecimiento este mes, al recibir al buque LUCKY HONG, que arribó desde la República Popular China. La información, confirmada a través de las redes sociales por Edelva Marín Medina, Coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial de Santiago de Cuba, resalta la continuidad de los lazos de solidaridad entre ambas naciones.

La embarcación transportó un valioso cargamento de arroz en calidad de donación, el cual desempeñará un papel crucial en el aseguramiento de la Canasta Familiar Normada para el venidero mes de abril. Según lo previsto, esta donación garantizará una percápita de 6 libras de arroz por consumidor, contribuyendo así a la estabilidad alimentaria de las familias santiagueras.

Marín Medina, en nombre del Gobierno y el pueblo de Santiago de Cuba, extendió su profundo agradecimiento al gobierno y al pueblo de la República Popular China por este noble gesto de solidaridad. Destacó la importancia de esta ayuda en el actual contexto, reafirmando los históricos vínculos de amistad y cooperación que unen a Cuba con la nación asiática.

La llegada de este donativo subraya los esfuerzos continuos para respaldar el acceso de la población a productos básicos, un pilar fundamental en la política social del país.

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Daniela Verdecia Castillo

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