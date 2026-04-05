Reconocen en Santiago a jóvenes y pioneros destacados

Desde el majestuoso Salón de los Vitrales, en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, emblemático escenario de la ciudad, tuvo lugar la entrega del reconocimiento “Con el Esfuerzo de Todos”, otorgado por el Gobierno Provincial del Poder Popular.

La cita, efectuada este 4 de abril —fecha fundacional de la Organización de Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas—, distinguió a una generación que ha sabido convertir el compromiso en acción, la esperanza en trabajo y los sueños en resultados.

Encabezaron el acto Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Partido en la provincia; Manuel Falcón Hernández, Gobernador; Yesenia Acuña Borrero, Primera Secretaria del Comité Provincial de la UJC; Adriana Álvarez Legrá, Presidenta Provincial de la OPJM, así como miembros del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido, coordinadores del Gobierno Provincial, representantes de las organizaciones de masas y sociales, instituciones militares, directivos y otros cuadros de entidades administrativas del territorio.

De manera especial asistieron pioneros, estudiantes y jóvenes destacados, quienes en su entrega diaria reflejan los valores más nobles de nuestro pueblo: solidaridad, responsabilidad, disciplina y, sobre todo, amor a la Patria.

La Presidenta Provincial de la OPJM dio lectura a la resolución que acredita la Distinción 4 de abril, conferida a un grupo de pioneros merecedores de este significativo lauro por su actuar cotidiano. Posteriormente, Linet Charles Sotelo, jefa de la Secretaría del Gobierno Provincial, leyó el acuerdo que otorga el reconocimiento “Con el Esfuerzo de Todos”, impuesto a un colectivo de valerosos jóvenes santiagueros que se destacan desde sus diferentes responsabilidades.

En representación de los condecorados hizo uso de la palabra el doctor en Medicina Alejandro Rafael Infante Beatón, Especialista de Primer Grado en Medicina Interna y Emergencias del Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo.

Los presentes recibieron las solapas del Partido, de la UJC y, los más pequeños, la de la enseña nacional. Como obsequio especial, se entregó el libro Yo soy Santiago, un excelente catálogo fotográfico confeccionado en saludo al quinto centenario de la fundación de la Villa de Santiago de Cuba.