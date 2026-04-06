Movimiento obrero en San Luis se alista para la fiesta del Primero de Mayo

Entre las actividades principales que se realizarán están los encuentros con jubilados de diferentes sectores, ex dirigentes de la CTC en el municipio y jóvenes; la entrega de condecoraciones y reconocimientos a trabajadores y dirigentes sindicales destacados; eventos deportivos, galas político – culturales, la realización de jornadas de higienización y embellecimiento en los centros, el desarrollo de la plenarias de preparación previo al Día del Proletariado Mundial y la confección de propaganda alegórica a la fecha.
A finales de este mes pobladores de comunidades como Paraíso, la Caoba, Bucuey de Almeida, el Tetuán, Chile y Dos Caminos, serán protagonistas de los desfiles y actos conmemorativos previos al Día Internacional de los Trabajadores.