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Viajero ajusta su ciclo de ventas ante la conmemoración del Viernes Santo

03 April 2026 Escrito por  Teleturquino

La empresa modifica temporalmente su calendario de comercialización para adaptarse al feriado del 3 de abril, garantizando continuidad operativa con sensibilidad hacia la fecha.

En atención a la jornada de reflexión que representa el Viernes Santo —este año conmemorado el viernes 3 de abril—, la Dirección Comercial de la empresa Viajero ha informado una reestructuración transitoria en su ciclo habitual de ventas.

La medida, que combina criterios de eficiencia operativa y respeto por la significación de la fecha, busca evitar interrupciones en la adquisición de pasajes mientras se resguarda el descanso de su personal y se atiende la sensibilidad de los viajeros.

El cronograma especial quedó definido de la siguiente manera:

· Jueves 2 de abril: se comercializarán servicios con destino a las fechas del 2 y 3 de mayo.

· Viernes 3 de abril (feriado): no habrá actividad comercial.

· Sábado 4 de abril: se laborará únicamente durante la media jornada matutina. En ese lapso, solo estarán disponibles los cupos correspondientes al 3 de mayo (última fecha alcanzada antes del receso).

· Lunes 6 de abril: se retoma la venta regular, ofreciendo pasajes para el 4 y 5 de mayo.· Martes 7 de abril: la oferta avanzará hacia el 6 y 7 de mayo.

· Miércoles 8 de abril: se pondrán a la venta los servicios del 8 de mayo, punto a partir del cual el ciclo de comercialización recuperará su flujo habitual.

Desde Viajero explicaron que esta planificación excepcional responde a la necesidad de equilibrar la operatividad del servicio con el carácter solemne de la fecha, evitando la sobrecarga de turnos en jornadas inhábiles y permitiendo a los viajeros organizar sus rutas con claridad.

La empresa recomendó a sus usuarios anticipar sus gestiones durante los días hábiles previos al feriado, así como consultar los canales oficiales ante cualquier duda.

“Nuestro compromiso es que ningún pasajero se vea desorientado por estos cambios. Hemos dispuesto un calendero claro y progresivo, que respeta los tiempos de la Semana Mayor sin sacrificar la certeza que todo viajero merece”, señaló un portavoz de la firma.

Con esta iniciativa, Viajero se suma a otras empresas de transporte que, en fechas de relevancia religiosa o cívica, optan por ajustes temporales en sus sistemas de venta, priorizando tanto la dignidad laboral como una experiencia de viaje ordenada y humana.

Con información de Humberto Piñeiro, Comunicador Empresa Viajero 

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