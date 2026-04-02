Próximos a su día

Regalos, canciones, juegos y mucho amor llegaron a la sala de Pediatría del Hospital Alberto Fernández Montes de Oca de este municipio a través del espectáculo infantil protagonizado pioneros de varias instituciones educativas de aquí.

La actividad realizada este jueves en el centro asistencial forma parte de las propuestas de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí para celebrar el próximo 4 de abril los aniversarios de la fundación de ambas organizaciones.

Los pequeños ingresados, junto a sus familiares, médicos, enfermeras y estudiantes disfrutaron del espectáculo y por un momento olvidaron sus dolencias. Al finalizar cuando los pioneros entregaron los regalos les sacaron sinceras sonrisas.

En la emotiva actividad afloraron las emociones y el agradecimiento no solo de los niños y niñas hospitalizados también de los padres, del personal médico y paramédico.

El Aniversario 64 de la UJC y el 65 de la Organización de Pioneros José Martí, fue el incentivo para compartir con los pequeños hospitalizados en la Sala de Pediatría del Hospital Alberto Fernández Montes de Oca. Llegamos hasta aquí para dar un poco de cariño a quienes no pueden celebrar en estos días por encontrarse con problemas de salud dijo Isainileidis Lescay Pelegrín, Miembro del Buró Municipal de la UJC que atiende la Esfera Política – Ideológica.