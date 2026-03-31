Instalan paneles solares en servicios vitales de Segundo Frente

Santiago de Cuba,
0
Presentan Fiesta del Fuego en universidad de México

Presentan Fiesta del Fuego en universidad de México

0
Cierra campaña de Declaración Jurada y Pago de Utilidades

Cierra campaña de Declaración Jurada y Pago de Utilidades

0
Un viaje semanal que dignifica la salud en Tercer Frente

Un viaje semanal que dignifica la salud en Tercer Frente

0
Fortalecer la vigilancia popular como escudo de nuestra tranquilidad

Fortalecer la vigilancia popular como escudo de nuestra tranquilidad

0
Ofensiva en las artes plásticas

Ofensiva en las artes plásticas

0
Cuando el trabajo es constante

Cuando el trabajo es constante

0
Andy, un joven con talento

Andy, un joven con talento

0
“CON-CLAVE”

“CON-CLAVE”

0
Un héroe cuenta su historia

Un héroe cuenta su historia

0
Recibe Dirección General de Educación bandera de Proeza Laboral.

Recibe Dirección General de Educación bandera de Proeza Laboral.

0
Exhibe excelentes resultados Comité de Género de la dirección territorial de Etecsa en Santiago de Cuba

Exhibe excelentes resultados Comité de Género de la dirección territorial de Etecsa en Santiago de Cuba

0
Promueven producción sostenible del frijol del género Vigna en Palma Soriano

Promueven producción sostenible del frijol del género Vigna en Palma Soriano

0
Entregan Condición Nacional Rafael Trejo a estudiantes de la universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba

Entregan Condición Nacional Rafael Trejo a estudiantes de la universidad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba

0
Frente al Norte revuelto: la inteligencia y el silencio invictos

Frente al Norte revuelto: la inteligencia y el silencio invictos

0
Recibe Díaz-Canel a Canciller de Panamá

Recibe Díaz-Canel a Canciller de Panamá

0
Constatan alcance de políticas de desarrollo en comunidades serranas

Constatan alcance de políticas de desarrollo en comunidades serranas

0
Nefrología pediátrica, desafíos ante el bloqueo

Nefrología pediátrica, desafíos ante el bloqueo

0
Incorpora Radio Majaguabo sistema fotovoltaico como parte de la transición energética nacional

Incorpora Radio Majaguabo sistema fotovoltaico como parte de la transición energética nacional

0
Santiago puede contar con sus campesinas

Santiago puede contar con sus campesinas

0
Rinden homenaje a Julio Antonio Mella en la Universidad de Oriente

Rinden homenaje a Julio Antonio Mella en la Universidad de Oriente

0
Impulsa Copextel Santiago instalación de sistemas solares en centros vitales

Impulsa Copextel Santiago instalación de sistemas solares en centros vitales

0
Continúan procesos educacionales en Santiago de Cuba a pesar de crisis electroenérgetica

Continúan procesos educacionales en Santiago de Cuba a pesar de crisis electroenérgetica

0
Presentan SICOM, primer proyecto de Comunicación Social

Presentan SICOM, primer proyecto de Comunicación Social

0
Informan sobre Vía Libre programada para este miércoles

Informan sobre Vía Libre programada para este miércoles

0
Santiago de Cuba refuerza servicios médicos esenciales ante limitaciones económicas

Santiago de Cuba refuerza servicios médicos esenciales ante limitaciones económicas

0
Me siento más seguro gracias a los meteorólogos

Me siento más seguro gracias a los meteorólogos

0
Femicidio y violencia de género, temas pendientes

Femicidio y violencia de género, temas pendientes

0
Fallece Jorge Gómez, figura imprescindible en la cultura cubana

Fallece Jorge Gómez, figura imprescindible en la cultura cubana

0
Queda conectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo

Queda conectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo

0
Actualización del Sistema Eléctrico – Provincia Santiago de Cuba| 22 de marzo, 8:20 p.m

Actualización del Sistema Eléctrico – Provincia Santiago de Cuba| 22 de marzo, 8:20 p.m

Instalan paneles solares en servicios vitales de Segundo Frente

31 March 2026 Escrito por  Teleturquino
Instalan paneles solares en servicios vitales de Segundo Frente

Hasta el santiaguero municipio Segundo Frente llega el cambio de matriz energética con la instalación de paneles solares, que darán una respuesta inmediata en el territorio a la situación energética que afecta al país.

En estos momentos se instalan 8 paneles solares en instituciones de servicios de primera necesidad a la población, como es el caso del cuerpo de guardia del hospital municipal «Emilio Bárcenas Pier», el Hogar materno, el Hogar para ancianos «Doña Rosario», el Banco Popular de Ahorro, los servicios funerarios, La emisora radial «Radio 8 SF» entre otros que recibirán un servicio de energía de 2 K/W cada uno, aportado por la luz solar.

El equipo técnico de Copextel de este este territorio, realiza una ardua labor para en el menor tiempo posible realizar el montaje de estos equipos garantizando calidad y eficiencia.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree