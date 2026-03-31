Instalan paneles solares en servicios vitales de Segundo Frente

Hasta el santiaguero municipio Segundo Frente llega el cambio de matriz energética con la instalación de paneles solares, que darán una respuesta inmediata en el territorio a la situación energética que afecta al país.

En estos momentos se instalan 8 paneles solares en instituciones de servicios de primera necesidad a la población, como es el caso del cuerpo de guardia del hospital municipal «Emilio Bárcenas Pier», el Hogar materno, el Hogar para ancianos «Doña Rosario», el Banco Popular de Ahorro, los servicios funerarios, La emisora radial «Radio 8 SF» entre otros que recibirán un servicio de energía de 2 K/W cada uno, aportado por la luz solar.

El equipo técnico de Copextel de este este territorio, realiza una ardua labor para en el menor tiempo posible realizar el montaje de estos equipos garantizando calidad y eficiencia.