Asamblea Municipal de Santiago de Cuba proyecta acciones

Entre los temas que centraron la atención de delegados en invitados estuvo la estrategias para contrarrestar irregularidades, el alza de precios y el fortalecimiento de la lucha contra el delito, además de la bancarización y sus retos prácticos como las dificultades para la extracción de efectivo.
Igualmente fueron objetivo de análisis los servicios a la población, con impacto en la calidad de vida como la recogida de desechos sólidos y otros, que son afectados por la crisis energética y el déficit que induce no el uso de medios de transporte y manejo.
En el apartado de estructura y funcionamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, se dieron a conocer la elección de VEINTIDÓS nuevos delegados, quienes se integran a la labor de gestión pública en los órganos locales.