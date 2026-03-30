Asamblea Municipal de Santiago de Cuba proyecta acciones

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, sesionó este domingo en el Centro de Convenciones Heredia de esta ciudad, para evaluar el año anterior y proyectar acciones el contexto de crisis en me estética que vive el país.

Entre los temas que centraron la atención de delegados en invitados estuvo la estrategias para contrarrestar irregularidades, el alza de precios y el fortalecimiento de la lucha contra el delito, además de la bancarización y sus retos prácticos como las dificultades para la extracción de efectivo.

Igualmente fueron objetivo de análisis los servicios a la población, con impacto en la calidad de vida como la recogida de desechos sólidos y otros, que son afectados por la crisis energética y el déficit que induce no el uso de medios de transporte y manejo.

En el apartado de estructura y funcionamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, se dieron a conocer la elección de VEINTIDÓS nuevos delegados, quienes se integran a la labor de gestión pública en los órganos locales.