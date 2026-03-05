Periodistas santiagueras comprometidas con su tiempo

Santiago de Cuba,
Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Céspedes, la lealtad a toda prueba

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Una Mariana de estos tiempos

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Periodistas santiagueras comprometidas con su tiempo

05 March 2026 
Periodistas santiagueras comprometidas con su tiempo
Foto: Lucía Montes de Oca

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) fue la sede del tradicional encuentro de mujeres periodistas, como parte de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana y en saludo al Día Internacional de la Mujer.

Con la presencia de trabajadoras del sector, del centro cultural, de dirigentes gubernamentales y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se reflexionó sobre los desafíos de las féminas en estos tiempos y su compromiso con la profesión.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba Provincial, Víctor Hugo Leyva Sojo, significó que de los 193 profesionales afiliados del gremio 110 son mujeres. "Lo vemos en la vida cotidiana, en los equipos que tenemos en las redacciones; de las 16 delegaciones de base nueve están dirigidas por mujeres, más de la mitad. Y en la universidad todavía la matrícula sigue siendo mayoritariamente de femenina".

Con el consenso de continuar trabajando en equipo, apoyándose mutuamente y aprendiendo de cada experiencia, las mujeres están decididas a seguir aportando al periodismo, por una mejor prensa. La realidad actual las desafía a adaptarse, a ser creativas y a buscar nuevas formas de comunicar. Seguir luchando por un periodismo que sea digno, ético y sirva a la sociedad.

Agradeciendo a todos los representantes de la UPEC, a la UNEAC y a la FMC por su apoyo constante, las mujeres de la prensa se comprometen a construir el camino hacia un futuro más inclusivo y representativo en el periodismo cubano.

Daniela Verdecia Castillo

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
