Periodistas santiagueras comprometidas con su tiempo

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) fue la sede del tradicional encuentro de mujeres periodistas, como parte de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana y en saludo al Día Internacional de la Mujer.

Con la presencia de trabajadoras del sector, del centro cultural, de dirigentes gubernamentales y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se reflexionó sobre los desafíos de las féminas en estos tiempos y su compromiso con la profesión.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba Provincial, Víctor Hugo Leyva Sojo, significó que de los 193 profesionales afiliados del gremio 110 son mujeres. "Lo vemos en la vida cotidiana, en los equipos que tenemos en las redacciones; de las 16 delegaciones de base nueve están dirigidas por mujeres, más de la mitad. Y en la universidad todavía la matrícula sigue siendo mayoritariamente de femenina".

Con el consenso de continuar trabajando en equipo, apoyándose mutuamente y aprendiendo de cada experiencia, las mujeres están decididas a seguir aportando al periodismo, por una mejor prensa. La realidad actual las desafía a adaptarse, a ser creativas y a buscar nuevas formas de comunicar. Seguir luchando por un periodismo que sea digno, ético y sirva a la sociedad.

Agradeciendo a todos los representantes de la UPEC, a la UNEAC y a la FMC por su apoyo constante, las mujeres de la prensa se comprometen a construir el camino hacia un futuro más inclusivo y representativo en el periodismo cubano.