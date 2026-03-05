Directivos sanluiseros reorganizan procesos productivos para defender derechos de los trabajadores

En este territorio, los directivos continúan reajustando horarios y procesos productivos, ante la situación energética actual para mantener la vitalidad por los intentos de asfixia económica del presidente Donald Trump decretados hace unos días.

Corresponde a los jefes de las entidades aplicar las formas de organización del trabajo que están en la legislación vigente, en correspondencia con las características de su actividad.

A partir de la situación energética por la que atraviesa el país, es necesario adoptar un grupo de medidas laborales y salariales que garanticen la protección a los trabajadores y mantener los servicios básicos a la población. De ahí que se convoca a que cada administración de conjunto con los dirigentes sindicales, adopten medidas que potencien ajustes de los horarios de trabajo, priorizandso el teletrabajo y Trabajo a distancia siempre que las condiciones lo permitan.

Asimismo, se enfatiza en la necesaria reubicación laboral y contribuir a la actividad económica y social de país, garantizando siempre apego a nuestra legislación la protección a los trabajadores.