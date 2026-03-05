Directivos sanluiseros reorganizan procesos productivos para defender derechos de los trabajadores

Santiago de Cuba,
La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

Sobre desconexión de parcial del Sen

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Céspedes, la lealtad a toda prueba

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Una Mariana de estos tiempos

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

Directivos sanluiseros reorganizan procesos productivos para defender derechos de los trabajadores

05 March 2026
Directivos sanluiseros reorganizan procesos productivos para defender derechos de los trabajadores

En este territorio, los directivos continúan reajustando horarios y procesos productivos, ante la situación energética actual para mantener la vitalidad por los intentos de asfixia económica del presidente Donald Trump decretados hace unos días.

Corresponde a los jefes de las entidades aplicar las formas de organización del trabajo que están en la legislación vigente, en correspondencia con las características de su actividad.

A partir de la situación energética por la que atraviesa el país, es necesario adoptar un grupo de medidas laborales y salariales que garanticen la protección a los trabajadores y mantener los servicios básicos a la población. De ahí que se convoca a que cada administración de conjunto con los dirigentes sindicales, adopten medidas que potencien ajustes de los horarios de trabajo, priorizandso el teletrabajo y Trabajo a distancia siempre que las condiciones lo permitan.

Asimismo, se enfatiza en la necesaria reubicación laboral y contribuir a la actividad económica y social de país, garantizando siempre apego a nuestra legislación la protección a los trabajadores.

