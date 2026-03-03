Diálogo interreligioso aborda el rol de la mujer

Santiago de Cuba,
0
En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

0
Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

0
Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

0
Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

0
En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

0
Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

0
Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

0
Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

0
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

0
Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

0
Todos son especiales

Todos son especiales

0
Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

0
Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

0
Céspedes, la lealtad a toda prueba

Céspedes, la lealtad a toda prueba

0
Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

0
Una Mariana de estos tiempos

Una Mariana de estos tiempos

0
Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

0
Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

0
Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

0
Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

0
Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

0
Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

0
Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

0
Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

0
Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

0
Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

0
El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

0
Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

0
Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

0
Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

Diálogo interreligioso aborda el rol de la mujer

03 March 2026 Escrito por 
Diálogo interreligioso aborda el rol de la mujer

En una jornada marcada por el respeto y la búsqueda de puntos en común, la plataforma de diálogo interreligioso celebró un nuevo encuentro este 3 de marzo en la sede de la Logia Oriente 52.

La convocatoria reunió a representantes de diversas denominaciones religiosas y asociaciones fraternales con presencia en la provincia, consolidando un espacio único para el intercambio de ideas más allá de las diferencias dogmáticas.

Uno de los ejes centrales de la deliberación fue el papel de la mujer en la sociedad contemporánea, en vísperas de la conmemoración del 8 de marzo. Los asistentes realizaron un recorrido reflexivo sobre los orígenes reivindicativos del Día Internacional de la Mujer, para luego centrar el debate en los desafíos actuales que enfrenta este colectivo.

Más allá de la temática específica de la jornada, el encuentro reafirmó el objetivo fundacional de esta plataforma: fomentar la integración, la fraternidad y la hermandad como pilares para construir una cultura de paz.

En un mundo marcado por la polarización, este tipo de iniciativas subrayan la voluntad de los diferentes credos y organizaciones fraternales de trabajar unidos por el bien común, demostrando que el diálogo respetuoso es la vía para tender puentes y fortalecer el tejido social de la provincia.

  • Compartir:
0 Comment 159 Views
Daniela Verdecia Castillo

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Daniela Verdecia Castillo

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree