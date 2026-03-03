Diálogo interreligioso aborda el rol de la mujer

En una jornada marcada por el respeto y la búsqueda de puntos en común, la plataforma de diálogo interreligioso celebró un nuevo encuentro este 3 de marzo en la sede de la Logia Oriente 52.

La convocatoria reunió a representantes de diversas denominaciones religiosas y asociaciones fraternales con presencia en la provincia, consolidando un espacio único para el intercambio de ideas más allá de las diferencias dogmáticas.

Uno de los ejes centrales de la deliberación fue el papel de la mujer en la sociedad contemporánea, en vísperas de la conmemoración del 8 de marzo. Los asistentes realizaron un recorrido reflexivo sobre los orígenes reivindicativos del Día Internacional de la Mujer, para luego centrar el debate en los desafíos actuales que enfrenta este colectivo.

Más allá de la temática específica de la jornada, el encuentro reafirmó el objetivo fundacional de esta plataforma: fomentar la integración, la fraternidad y la hermandad como pilares para construir una cultura de paz.

En un mundo marcado por la polarización, este tipo de iniciativas subrayan la voluntad de los diferentes credos y organizaciones fraternales de trabajar unidos por el bien común, demostrando que el diálogo respetuoso es la vía para tender puentes y fortalecer el tejido social de la provincia.