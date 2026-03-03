Sanluiseros celebran cumpleaños del Movimiento Millonario de alta productividad

Aquí existe una larga lista de hombres integrados en la fraternal porfía y siempre destacan colectivos de combinadas KTP- 2M y CASE de Chile y Paquito Rosales, operadores de alzadora, choferes de camiones y brigadas que siempre se mantienen a la vanguardia.
La situación actual de la zafra en este municipio exige una detallada atención a las potencialidades vigentes, con el fin de activar resortes productivos en el corte mecanizado y manual de la gramínea.
A 60 años de su motivadora aparición, el Movimiento Millonario en la cosecha de la caña de azúcar debe avivarse con necesaria fuerza en los cañaverales sanluiseros y reeditar acciones en beneficio de la presente campaña, muy comprometida por la deuda en los volúmenes del dulce.