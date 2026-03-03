Santiago de Cuba,
Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Céspedes, la lealtad a toda prueba

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Una Mariana de estos tiempos

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

A 131 años la historia sigue latiendo

Fecha trascendental para la Patria

Sanluiseros celebran cumpleaños del Movimiento Millonario de alta productividad

03 March 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Sanluiseros celebran cumpleaños del Movimiento Millonario de alta productividad

Los operarios de alzadoras, combinadas, choferes de camiones y macheteros que avanzan hacia el millón de arrobas de la gramínea cortadas y alzadas en la presente campaña, recordaron el aniversario 60 del movimiento de alta productividad más duradero de la nación.

Aquí existe una larga lista de hombres integrados en la fraternal porfía y siempre destacan colectivos de combinadas KTP- 2M y CASE de Chile y Paquito Rosales, operadores de alzadora, choferes de camiones y brigadas que siempre se mantienen a la vanguardia.

La situación actual de la zafra en este municipio exige una detallada atención a las potencialidades vigentes, con el fin de activar resortes productivos en el corte mecanizado y manual de la gramínea.

A 60 años de su motivadora aparición, el Movimiento Millonario en la cosecha de la caña de azúcar debe avivarse con necesaria fuerza en los cañaverales sanluiseros y reeditar acciones en beneficio de la presente campaña, muy comprometida por la deuda en los volúmenes del dulce.

