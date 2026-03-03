Sanluiseros celebran cumpleaños del Movimiento Millonario de alta productividad

Los operarios de alzadoras, combinadas, choferes de camiones y macheteros que avanzan hacia el millón de arrobas de la gramínea cortadas y alzadas en la presente campaña, recordaron el aniversario 60 del movimiento de alta productividad más duradero de la nación.

Aquí existe una larga lista de hombres integrados en la fraternal porfía y siempre destacan colectivos de combinadas KTP- 2M y CASE de Chile y Paquito Rosales, operadores de alzadora, choferes de camiones y brigadas que siempre se mantienen a la vanguardia.

La situación actual de la zafra en este municipio exige una detallada atención a las potencialidades vigentes, con el fin de activar resortes productivos en el corte mecanizado y manual de la gramínea.

A 60 años de su motivadora aparición, el Movimiento Millonario en la cosecha de la caña de azúcar debe avivarse con necesaria fuerza en los cañaverales sanluiseros y reeditar acciones en beneficio de la presente campaña, muy comprometida por la deuda en los volúmenes del dulce.