Santiago de Cuba,
Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Céspedes, la lealtad a toda prueba

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Una Mariana de estos tiempos

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

A 131 años la historia sigue latiendo

Fecha trascendental para la Patria

Toda Ciencias Médicas se suma a la campaña por el 65 aniversario

Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

En su brazo extendido: la vida

La “dueña” del sindicato

02 March 2026 Escrito por  Betty Beatón, Trabajadores
La “dueña” del sindicato

Sus ojos rasgados le va­lieron el sobrenombre de la China casi desde su primer respiro, el 24 de octubre de 1968, en esta ciudad. No obstante, Rafaela Matos Ross responde sin importar como se le llame: Chini, Rafa, Fela, mamá, hermana, amiga…

Eso se traduce en mil y una maneras de acudir, estar, asumir lo que venga, hacerse presente, incluso, aunque pareciera exagera­do, volverse imprescindible. Sucede igual en cada sitio por donde pasa, con cada cosa que toca, sea cual sea, en especial, si del ámbito sindical se trata.

Cercanos como estamos al Día del Traba­jador de Hotelería y Turismo, valgan estas líneas para la merecida reverencia a quienes, como la China, no solo creen en el sindicato sino que lo validan como algo útil, de respeto y prestigio.

Entrevistarla puede ser el camino más fácil para realzar sus más de 10 años de li­derazgo en ese sector en esta provincia —el de mejores resultados en el país—, pero a sa­biendas de que no gusta de loas personales la opción fue dibujarla con los trazos de aque­llos que comparten con esta mujer de bríos incalculables, esos que no le vienen de la for­taleza física sino de la entereza del espíritu.

Solo así es posible explicarse cómo un cuerpo menudo, al que incluso le falta un ri­ñón, es capaz de enrolarse en empeños diver­sos y a todos elevarlos a la excelencia.

La fórmula coinciden muchos afiliados está en el ejemplo. Nos encontramos ante una líder que no hace llamados desde tribunas y sí encabeza cada convocatoria.

Cuando dice vamos es porque ya está en el lugar.

Para Rafaela —que en los años noventa comenzó como dependienta gastronómica y ahora está a punto de graduarse como licen­ciada en Turismo— la oficina y la silla cómo­das no son lo suyo.

No lo fueron en tiempos de dirigir sec­ciones sindicales, y luego el buró extraterri­torial de Palmares Santiago, mucho menos ahora que es la máxima representante de los más de 3 mil afiliados al Sindicato Nacional de Hotelería y Turismo (SNTHT) en el suro­riental territorio.

La prédica de la China es compartir en los colectivos, única manera de, según dice, saber más de la gente y porque allí se define la calidad del servicio.

Lo suyo no es el verbo encendido, ni el ad­jetivo de adorno a lo superfluo, más bien rele­ga los discursos. Las palabras prefiere usarlas en el tú a tú con los empleadores. Ahí, en el ruedo de la representación de los trabajadores, encuentra terreno fértil con base en el conoci­miento de lo legislado.

Por eso y más, su nombre se repite de boca en boca cuando hay que elegir delegados a conferencias y congresos, de los comités na­cionales del SNTHT y de la Central de Traba­jadores de Cuba, respectivamente.

Si bien se enorgullece de reconocimientos, entre ellos, la Medalla Jesús Menéndez, lo que más le satisface es saberse útil, y en el interés de lograrlo no mide entregas personales asu­miendo como suyo al sindicato, y todo cuanto tenga relación con este.

Mucho resalta en la China el don de comu­nicar saberes y la desenvoltura en la labor sin­dical, de ahí que algunos la llamen madrina, a veces madre, en especial los jóvenes que ha sabido enamorar con el trabajo sindical, y que hoy forman parte del comité y del Secretaria­do de ese sindicato en la provincia.

Rafaela Matos Ross, tan impetuosa como apacible, según sean las circunstancias, es “dueña” del sindicato por compromiso y dedi­cación, algo que lega a toda la gente que ha sabido sumar al quehacer proletario. No la mueven egoísmos personales mas sí una voca­ción: hacer valer la organización para, llegado el momento, darla a modo de continuidad.

