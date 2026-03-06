Santiago de Cuba,
Preparados y Alertas

Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

Actualización de la afectación eléctrica

Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Céspedes, la lealtad a toda prueba

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Una Mariana de estos tiempos

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Brigadas femeninas aportan al desarrollo agropecuario en San Luis

06 March 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Brigadas femeninas aportan al desarrollo agropecuario en San Luis

Las brigadas conjuntas de la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (FMC – ANAP) tienen gran significación aquí, pues contribuyen con fuerza laboral para la agricultura, y aseguran la incorporación de la mujer campesina de manera sustancial a la vida político-social del país.

Lilian Serrano Silveira, destacada campesina manifiesta que una finca sin la presencia de una mujer no es nada. Contribuimos no solo a la producción, garantizamos las tareas hogareñas y la atención a la familia. A través de la brigada se buscan nuevas formas de empleo y se logra la mayor integración de la mujer a la comunidad, incluida la prevención social, aseveró la también Miembro del Comité nacional de la organización campesina.

En el territorio sanluisero es significativo el aporte de las mujeres en las labores agrícolas, las encontramos como dirigentes, usufructuarias, obreras o campesinas, en etapas de siembra, acopio y corte de la caña o el café y ligadas a tareas también esenciales como son la producción de leche, huevo y carne.

