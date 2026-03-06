Brigadas femeninas aportan al desarrollo agropecuario en San Luis

Las brigadas conjuntas de la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (FMC – ANAP) tienen gran significación aquí, pues contribuyen con fuerza laboral para la agricultura, y aseguran la incorporación de la mujer campesina de manera sustancial a la vida político-social del país.

Lilian Serrano Silveira, destacada campesina manifiesta que una finca sin la presencia de una mujer no es nada. Contribuimos no solo a la producción, garantizamos las tareas hogareñas y la atención a la familia. A través de la brigada se buscan nuevas formas de empleo y se logra la mayor integración de la mujer a la comunidad, incluida la prevención social, aseveró la también Miembro del Comité nacional de la organización campesina.

En el territorio sanluisero es significativo el aporte de las mujeres en las labores agrícolas, las encontramos como dirigentes, usufructuarias, obreras o campesinas, en etapas de siembra, acopio y corte de la caña o el café y ligadas a tareas también esenciales como son la producción de leche, huevo y carne.