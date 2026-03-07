Incendio de grandes proporciones en el centro de la ciudad

Esta mañana especialistas del Ministerio del Interior evalúan las causas del incendio múltiple y de grandes proporciones ocurrido aproximadamente a las 12 y 30 de la madrugada de este sábado en 4 viviendas localizadas en la calle Enramadas entre San Agustín y Reloj.

En el lugar del siniestro Aris Arias Batalla, Responsable de Operaciones y Socorro en la provincia informó a la CMKC que en una de las viviendas funcionaba una pizzeria donde según los vecinos inició el siniestro y los fuertes vientos de la madrugada favorecieron la propagación.

En otra de las viviendas funcionaba un local de reparación de equipos electrodomésticos.

La casa 523 donde funciona la Pizzería afectada de forma total al igual que la 523 A, mientras la 524 y 521 sufrieron daños parciales.

A esta hora de la manaña del sábado NO se eportan lesionados NI fallecidos pero sí importantes pérdidas materiales.