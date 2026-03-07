Incendio de grandes proporciones en el centro de la ciudad

Santiago de Cuba,
0
Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

0
Celebran aniversario del III Frente Oriental

Celebran aniversario del III Frente Oriental

0
Preparados y Alertas

Preparados y Alertas

0
Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

0
Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

0
Actualización de la afectación eléctrica

Actualización de la afectación eléctrica

0
Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

0
La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

0
Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

0
Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

0
Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

0
En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

0
Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

0
En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

0
Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

0
Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

0
Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

0
En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

0
Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

0
Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

0
Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

0
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

0
Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

0
Todos son especiales

Todos son especiales

0
Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

0
Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

0
Céspedes, la lealtad a toda prueba

Céspedes, la lealtad a toda prueba

0
Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

0
Una Mariana de estos tiempos

Una Mariana de estos tiempos

0
Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Incendio de grandes proporciones en el centro de la ciudad

07 March 2026 Escrito por  Orlando Amaro Álvarez
Incendio de grandes proporciones en el centro de la ciudad

Esta mañana especialistas del Ministerio del Interior evalúan las causas del incendio múltiple y de grandes proporciones ocurrido aproximadamente a las 12 y 30 de la madrugada de este sábado en 4 viviendas localizadas en la calle Enramadas entre San Agustín y Reloj.

En el lugar del siniestro Aris Arias Batalla, Responsable de Operaciones y Socorro en la provincia informó a la CMKC que en una de las viviendas funcionaba una pizzeria donde según los vecinos inició el siniestro y los fuertes vientos de la madrugada favorecieron la propagación.

En otra de las viviendas funcionaba un local de reparación de equipos electrodomésticos.

La casa 523 donde funciona la Pizzería afectada de forma total al igual que la 523 A, mientras la 524 y 521 sufrieron daños parciales.

A esta hora de la manaña del sábado NO se eportan lesionados NI fallecidos pero sí importantes pérdidas materiales.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree