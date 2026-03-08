El recuerdo de Vilma Espín es esencia del legado vivo de la mujer cubana

En el Mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank Pais García, una representación de santiagueras, evocan la inmensidad que envuelve la palabra mujer desde el respeto y la gratitud a las hazañas enmacipadoras de nuestra Vilma Espín.

Para quien se reconoce como la eterna fundadora y Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, fue depositado un ramo de flores en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz ante la roca donde descansan las cenizas de la heroína, en la base monumental de la Montaña de Mícara.

En presencia de Nirka Bell, miembro del Comité Provincial del Partido y autoridades locales, se honró desde el verso y la prosa la trayectoria de lucha de nuestras líderes feministas que dignifican la historia de la independencia cubana.

En medio de contextos hostiles federadas de Mayarí Arriba, continúan la obra de quien defendió con pasión la dignidad de las mujeres cubanas desde la sensibilidad y la firmeza.