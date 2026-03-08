Santiago de Cuba,
Cuba adelanta sus relojes: comienza el horario de verano

La sensibilidad escondida detrás de la autoridad de una mujer santiaguera

La épica cotidiana de la mujer santiaguera

Muchachas de la estirpe de Celia

Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

Celebran aniversario del III Frente Oriental

Preparados y Alertas

Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

Actualización de la afectación eléctrica

Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

El recuerdo de Vilma Espín es esencia del legado vivo de la mujer cubana

08 March 2026 Escrito por  Corresponsalía de Prensa Santiago de Cuba
En el Mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank Pais García, una representación de santiagueras, evocan la inmensidad que envuelve la palabra mujer desde el respeto y la gratitud a las hazañas enmacipadoras de nuestra Vilma Espín.

Para quien se reconoce como la eterna fundadora y Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, fue depositado un ramo de flores en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz ante la roca donde descansan las cenizas de la heroína, en la base monumental de la Montaña de Mícara.

En presencia de Nirka Bell, miembro del Comité Provincial del Partido y autoridades locales, se honró desde el verso y la prosa la trayectoria de lucha de nuestras líderes feministas que dignifican la historia de la independencia cubana.

En medio de contextos hostiles federadas de Mayarí Arriba, continúan la obra de quien defendió con pasión la dignidad de las mujeres cubanas desde la sensibilidad y la firmeza.

