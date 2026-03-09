Adultos mayores de San Luis celebran el aniversario de su Universidad

Sacarlos de sus rutinas, incrementarles la cultura general, propiciar a sus miembros longevidad participativa, alegre y saludable, son de los objetivos perseguidos durante 23 años por la Filial de la Cátedra Municipal del Adulto Mayor, perteneciente a la sede de la Universidad de Oriente en territorio sanluisero.

Dos décadas para mejorar la calidad de vida de personas mayores de 60 años. Cursos y talleres de diversos temas; salud, sexualidad en la tercera edad, medio ambiente; actividades culturales y recreativas, marcan la vida de estas personas desde 10 aulas diseminadas en el territorio y con matricula de más de 150 estudiantes.

Vejez resistente y activa encuentran estas personas en las propuestas de su universidad. A la vez, el claustro de profesores se enriquece de tantas historias vividas.

También los especialistas que comparten sus saberes de diferentes temas se nutren de los conocimientos y las experiencias que encuentran en las aulas, pues los mayores que hoy ocupan las aulas de la universidad, representaron la fuerza laboral de muchos centros y acumulan conocimientos de diversos contenidos.

La cátedra del adulto mayor en la Universidad de San Luis, celebra otro aniversario sumando motivaciones a objetivos fundacionales.