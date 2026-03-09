Santiago de Cuba,
Escuela Carmelo Noa Gil, donde la enseñanza de la historia comienza en el barrio

Cuba adelanta sus relojes: comienza el horario de verano

La sensibilidad escondida detrás de la autoridad de una mujer santiaguera

La épica cotidiana de la mujer santiaguera

Muchachas de la estirpe de Celia

Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

Celebran aniversario del III Frente Oriental

Preparados y Alertas

Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

Actualización de la afectación eléctrica

Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Favorecen posicionamiento de Santiago como plataforma productiva y logística para la inversión extranjera y el comercio exterior

Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Adultos mayores de San Luis celebran el aniversario de su Universidad

09 March 2026 Escrito por  Teleturquino
Adultos mayores de San Luis celebran el aniversario de su Universidad

Sacarlos de sus rutinas, incrementarles la cultura general, propiciar a sus miembros longevidad participativa, alegre y saludable, son de los objetivos perseguidos durante 23 años por la Filial de la Cátedra Municipal del Adulto Mayor, perteneciente a la sede de la Universidad de Oriente en territorio sanluisero.

Dos décadas para mejorar la calidad de vida de personas mayores de 60 años. Cursos y talleres de diversos temas; salud, sexualidad en la tercera edad, medio ambiente; actividades culturales y recreativas, marcan la vida de estas personas desde 10 aulas diseminadas en el territorio y con matricula de más de 150 estudiantes.

Vejez resistente y activa encuentran estas personas en las propuestas de su universidad. A la vez, el claustro de profesores se enriquece de tantas historias vividas.

También los especialistas que comparten sus saberes de diferentes temas se nutren de los conocimientos y las experiencias que encuentran en las aulas, pues los mayores que hoy ocupan las aulas de la universidad, representaron la fuerza laboral de muchos centros y acumulan conocimientos de diversos contenidos.

La cátedra del adulto mayor en la Universidad de San Luis, celebra otro aniversario sumando motivaciones a objetivos fundacionales.

