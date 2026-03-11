Campesinos santiagueros reciben técnica e insumos para aumentar sus producciones

Decenas de campesimos de la provincia santiaguera se han sumado al Proyecto de Territorios Cooperativos para la Soberanía Alimentaria, que les ha provisto de insumos, partes y piezas, así como módulos para la crianza de ganado menor y mayor.

Con énfasis en las mujeres y los jóvenes del campo, el Proyecto ha distribuido recursos entregados por la Fundación Mundubat, una organización española de cooperación internacional que ha estrechado vínculos con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas, con el objetivo de crear sistemas alimentarios locales de marcado carácter resiliente y sostenible, como parte de la estrategia cubana para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Entre los beneficiados, se encuentran los productores de avanzada Lilian Serrano Silveira, Óscar Serrano Delgado, Yorgendris Calderón y Argelino Silva Riverí, quienes ya recibieron Minitractores Marca YTO de 25 HP, «que facilitan grandemente el proceso de preparación de la tierra y otras tareas actividades relacionadas con nuestro quehacer; lo que resta es producir para el pueblo», aseguró Lilian, destacada en el área ganadera y de los cultivos varios.

Con esta inyección de recursos se da otro importante paso en el fortalecimiento de las bases productivas del sector cooperativo-campesino en Santiago de Cuba, donde Mundabat -con tres décadas de trabajo en Cuba- lleva unos dos años apoyando.