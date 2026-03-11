Santiago de Cuba,
Energía solar beneficia a centros vitales y comunidades aisladas de Santiago de Cuba

Con la herencia y el espíritu de la Protesta de Baraguá

Jóvenes periodistas santiagueros contra las limitaciones

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952

Leche en polvo del donativo de México hacia el oriente cubano

Las pesadillas del emperador

Escuela Carmelo Noa Gil, donde la enseñanza de la historia comienza en el barrio

Cuba adelanta sus relojes: comienza el horario de verano

La sensibilidad escondida detrás de la autoridad de una mujer santiaguera

La épica cotidiana de la mujer santiaguera

Muchachas de la estirpe de Celia

Actualización de la situación energética en la provincia Santiago de Cuba

Celebran aniversario del III Frente Oriental

Preparados y Alertas

Se mantiene elevado el déficit de generación eléctrica

Sismo perceptible en Santiago de Cuba (Actualización)

Actualización de la afectación eléctrica

Actualización sobre la distribución de los productos normados en Santiago de Cuba

La soberanía ajena es una amenaza inusual para Estados Unidos

Sobre desconexión de parcial del Sen (+Actualización)

Desconexión del Sen en centro occidente cubano (+Actualización)

Celebran en Santiago de Cuba Día del trabajador de la Hotelería y el Turismo

En Santiago de Cuba se trabaja la capacidad de generación con los parques fotovoltaicos

Realizan en Palma Soriano labores productivas en vista al 8 de marzo

En Santiago de Cuba presentan proyecto de Alfabetización Mediática Informacional, primero del país

Iniciada en Santiago de Cuba Jornada por el Día de la Prensa Cubana

Cultivar los patios: gestión y respuesta desde lo pequeño

Convoca Presidente cubano a implementar transformaciones necesarias al modelo económico y social

En Santiago de Cuba se implementa la producción arrocera

Sesionó reunión del Consejo de Ministros

Campesinos santiagueros reciben técnica e insumos para aumentar sus producciones

11 March 2026 Escrito por 
Campesinos santiagueros reciben técnica e insumos para aumentar sus producciones
Yaniuska Pérez

Decenas de campesimos de la provincia santiaguera se han sumado al Proyecto de Territorios Cooperativos para la Soberanía Alimentaria, que les ha provisto de insumos, partes y piezas, así como módulos para la crianza de ganado menor y mayor.

Con énfasis en las mujeres y los jóvenes del campo, el Proyecto ha distribuido recursos entregados por la Fundación Mundubat, una organización española de cooperación internacional que ha estrechado vínculos con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas, con el objetivo de crear sistemas alimentarios locales de marcado carácter resiliente y sostenible, como parte de la estrategia cubana para alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria.

Entre los beneficiados, se encuentran los productores de avanzada Lilian Serrano Silveira, Óscar Serrano Delgado, Yorgendris Calderón y Argelino Silva Riverí, quienes ya recibieron Minitractores Marca YTO de 25 HP, «que facilitan grandemente el proceso de preparación de la tierra y otras tareas actividades relacionadas con nuestro quehacer; lo que resta es producir para el pueblo», aseguró Lilian, destacada en el área ganadera y de los cultivos varios.

Con esta inyección de recursos se da otro importante paso en el fortalecimiento de las bases productivas del sector cooperativo-campesino en Santiago de Cuba, donde Mundabat -con tres décadas de trabajo en Cuba- lleva unos dos años apoyando.

Luis Alberto Portuondo Ortega

