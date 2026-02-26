Conversatorio sobre el Retrato en el Centro Cultural Francisco Prat Puig

El Centro Cultural Francisco Prat Puig se convirtió en el epicentro del arte y la fotografía con la inauguración del conversatorio del destacado fotógrafo valenciano José Vicente Rodríguez Muñoz, según informó la comunicadora Aleida Wilson. El artista compartió su experiencia y conocimientos sobre el género del retrato, en un evento que resultó ser una oportunidad única para los amantes de la fotografía.

La exposición "Paisajes con Figuras", inaugurada recientemente en la sala expositiva del centro, sirvió como telón de fondo perfecto para este encuentro. Durante el conversatorio, Rodríguez Muñoz, quien ha trabajado como fotoreportero en diversos medios de prensa en España, discutió las particularidades y desafíos del retrato, además de ofrecer anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria profesional.

El evento atrajo a personalidades destacadas del ámbito cultural y artístico, incluyendo a M.Sc. Luisa María Ramírez Moreira, vicepresidenta del Consejo Provincial de las Artes Plásticas; Thomas Barthel, director de la Alianza Francesa; Silvita Mendoza, programadora del Consejo de Artes Plásticas; y Dayami Borrero Frometa, comunicadora provincial de artes plásticas, entre otros.

Este conversatorio no solo celebró el arte del retrato, sino que también fomentó un espacio de intercambio y diálogo sobre la fotografía como medio de expresión. Los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en la visión artística de Rodríguez Muñoz y explorar la rica narrativa que puede surgir a través del lente de una cámara.