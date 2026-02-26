Conversatorio sobre el Retrato en el Centro Cultural Francisco Prat Puig

Santiago de Cuba,
0
Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

0
Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

0
Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

0
Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

0
Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

0
Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

0
Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

0
Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

0
Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

0
Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

0
El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

0
Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

0
Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

0
Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

0
A 131 años la historia sigue latiendo

A 131 años la historia sigue latiendo

0
Fecha trascendental para la Patria

Fecha trascendental para la Patria

0
Toda Ciencias Médicas se suma a la campaña por el 65 aniversario

Toda Ciencias Médicas se suma a la campaña por el 65 aniversario

0
Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

0
En su brazo extendido: la vida

En su brazo extendido: la vida

0
Chequean marcha de programas arrocero y energético

Chequean marcha de programas arrocero y energético

0
Renté: ingenio y resistencia ante la tormenta

Renté: ingenio y resistencia ante la tormenta

0
La pasión de enseñar a los demás

La pasión de enseñar a los demás

0
Mente Sana: entrega y profesionalidad

Mente Sana: entrega y profesionalidad

0
Cuando el amor se multiplica, las distancias se acortan

Cuando el amor se multiplica, las distancias se acortan

0
Avanza evaluación del movimiento de la corteza terrestre en el Oriente de Cuba

Avanza evaluación del movimiento de la corteza terrestre en el Oriente de Cuba

0
Chequean máximas autoridades planes agrícolas en Santiago de Cuba

Chequean máximas autoridades planes agrícolas en Santiago de Cuba

0
En San Luis el Trabajo Comunitario Integrado da frutos importantes

En San Luis el Trabajo Comunitario Integrado da frutos importantes

0
Arte y letras en la Casa Dranguet

Arte y letras en la Casa Dranguet

0
Continúa ejecución de importante inversión hidráulica para Santiago de Cuba

Continúa ejecución de importante inversión hidráulica para Santiago de Cuba

0
Comandante Juan Almeida Bosque:

Comandante Juan Almeida Bosque: "Aquí no se rinde nadie"

Conversatorio sobre el Retrato en el Centro Cultural Francisco Prat Puig

26 February 2026 Escrito por 
Conversatorio sobre el Retrato en el Centro Cultural Francisco Prat Puig

El Centro Cultural Francisco Prat Puig se convirtió en el epicentro del arte y la fotografía con la inauguración del conversatorio del destacado fotógrafo valenciano José Vicente Rodríguez Muñoz, según informó la comunicadora Aleida Wilson. El artista compartió su experiencia y conocimientos sobre el género del retrato, en un evento que resultó ser una oportunidad única para los amantes de la fotografía.

La exposición "Paisajes con Figuras", inaugurada recientemente en la sala expositiva del centro, sirvió como telón de fondo perfecto para este encuentro. Durante el conversatorio, Rodríguez Muñoz, quien ha trabajado como fotoreportero en diversos medios de prensa en España, discutió las particularidades y desafíos del retrato, además de ofrecer anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria profesional.

El evento atrajo a personalidades destacadas del ámbito cultural y artístico, incluyendo a M.Sc. Luisa María Ramírez Moreira, vicepresidenta del Consejo Provincial de las Artes Plásticas; Thomas Barthel, director de la Alianza Francesa; Silvita Mendoza, programadora del Consejo de Artes Plásticas; y Dayami Borrero Frometa, comunicadora provincial de artes plásticas, entre otros.

Este conversatorio no solo celebró el arte del retrato, sino que también fomentó un espacio de intercambio y diálogo sobre la fotografía como medio de expresión. Los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar en la visión artística de Rodríguez Muñoz y explorar la rica narrativa que puede surgir a través del lente de una cámara.

  • Compartir:
0 Comment 118 Views
Daniela Verdecia Castillo

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Daniela Verdecia Castillo

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree