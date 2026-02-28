Santiago de Cuba,
Sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Todos son especiales

Recuerdan en San Lorenzo al Padre de la Patria

Rinden en Santiago de Cuba homenaje a Carlos Manuel de Céspedes

Céspedes, la lealtad a toda prueba

Avanza construcción de parque fotovoltaico Villa Victoria

Una Mariana de estos tiempos

Celebraron en Santiago de Cuba el 65 Aniversario del Inder

Santiago despide al querido profesor universitario Enrique Marañón Reyes

Energía solar, la opción que no se puede bloquear

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Cayo Falcones, Villa Clara

Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

A 131 años la historia sigue latiendo

Fecha trascendental para la Patria

Toda Ciencias Médicas se suma a la campaña por el 65 aniversario

Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

En su brazo extendido: la vida

Chequean marcha de programas arrocero y energético

Renté: ingenio y resistencia ante la tormenta

La pasión de enseñar a los demás

Mente Sana: entrega y profesionalidad

Sierra Maestra adecua sus rutinas productivas

28 February 2026 Escrito por  Sierra Maestra
Sierra Maestra adecua sus rutinas productivas

Teniendo en cuenta las medidas anunciadas por el Instituto de Información y Comunicación que modifican las salidas de los periódicos de circulación nacional y elimina -temporalmente- la de los de circulación provincial, Sierra Maestra adecua sus rutinas productivas.

En aras de mantener la vitalidad del medio y el compromiso con nuestros lectores, se prevé la publicación del periódico de 8 páginas, pero en formato PDF, al cual se puede acceder a través de nuestra página web:www.sierramestra.cu y en el canal de Telegram.

En esta etapa nos proponemos potenciar el trabajo en las diferentes plataformas digitales, sistematizar las entrevistas online con temas de la cotidianidad de los santiagueros, desarrollar la multimedialidad en los trabajos periodísticos que se publiquen en nuestro sitio web.

Sierra Maestra, ratifica su responsabilidad con la información a la población santiaguera, la cual se hace muy necesaria en este período. Conscientes de lo que estas modificaciones representan para los lectores, especialmente quienes recibían el periódico en el formato impreso, se buscan las alternativas para hacer más viable el acceso a nuestros contenidos.

