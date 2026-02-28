Teniendo en cuenta las medidas anunciadas por el Instituto de Información y Comunicación que modifican las salidas de los periódicos de circulación nacional y elimina -temporalmente- la de los de circulación provincial, Sierra Maestra adecua sus rutinas productivas.

En aras de mantener la vitalidad del medio y el compromiso con nuestros lectores, se prevé la publicación del periódico de 8 páginas, pero en formato PDF, al cual se puede acceder a través de nuestra página web:www.sierramestra.cu y en el canal de Telegram.

En esta etapa nos proponemos potenciar el trabajo en las diferentes plataformas digitales, sistematizar las entrevistas online con temas de la cotidianidad de los santiagueros, desarrollar la multimedialidad en los trabajos periodísticos que se publiquen en nuestro sitio web.

Sierra Maestra, ratifica su responsabilidad con la información a la población santiaguera, la cual se hace muy necesaria en este período. Conscientes de lo que estas modificaciones representan para los lectores, especialmente quienes recibían el periódico en el formato impreso, se buscan las alternativas para hacer más viable el acceso a nuestros contenidos.