Campesinos sanluiseros beneficiados con entrega de tractores para labores agrícolas

Los beneficios del Proyecto de Territorios Cooperativos para la Soberanía Alimentaria, continúan llegando a labriegos sanluiseros.

Los campesinos Lilian Serrano, Óscar Serrano Delgado, Calderon Yorgendris y Argelino Silva Riveri ya recibieron los otros Minitractores Marca YTO de 25 HP.

Estos productores integran las nóminas de las Cooperativas de Créditos y Servicios Antonio Guiteras y Gustavo Moll y se benefician con recursos entregados por la Cooperación Española Mundubat y que son controlados por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Suman 8 los productores beneficiados con estos equipos que humaniza y aceleran la labor agrícola de preparación de tierras.

Ya se entregaron insumos, partes y piezas de equipos, módulos para la crianza de ganado menor y mayor, que benefician a más de una veintena de productores, con énfasis en mujeres y jóvenes.

Con el proyecto se trata también de crear un sistema alimentario local resiliente y sostenible como parte de la estrategia municipal en apoyo al programa de autoabastecimiento.