Santiago de Cuba,
Trabajo Comunitario Integrado en San Luis cosecha frutos significativos

Actualizan detalles sobre Festival Santiago Álvarez in Memoriam

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 2 y final)

Trabajadores de salud celebran 54 aniversario de su sindicato

Formación en valores, desde el trabajo con la Tierra

Conmemoran aniversario 131 del inicio de la Guerra Necesaria

El arquitecto de la guerra necesaria que selló con su vida el sueño de Cuba libre

Recorren autoridades santiagueras mercados de la ciudad

Juan Almeida: ‘mi hermano, mi padre, mi todo’ (Parte 1)

Las mujeres en su importante papel de defender la Revolución

A 131 años la historia sigue latiendo

Fecha trascendental para la Patria

Toda Ciencias Médicas se suma a la campaña por el 65 aniversario

Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

En su brazo extendido: la vida

Chequean marcha de programas arrocero y energético

Renté: ingenio y resistencia ante la tormenta

La pasión de enseñar a los demás

Mente Sana: entrega y profesionalidad

Cuando el amor se multiplica, las distancias se acortan

Avanza evaluación del movimiento de la corteza terrestre en el Oriente de Cuba

Chequean máximas autoridades planes agrícolas en Santiago de Cuba

En San Luis el Trabajo Comunitario Integrado da frutos importantes

Arte y letras en la Casa Dranguet

Continúa ejecución de importante inversión hidráulica para Santiago de Cuba

Comandante Juan Almeida Bosque:

Conmemoran 99 Aniversario del natalicio de Juan Almeida Bosque en Santiago de Cuba

Héroe de música en el alma

Garantizada la producción de sarcófagos en Santiago de Cuba

Universidad de Ciencias Médicas lanza campaña por el 65 aniversario de la docencia médica revolucionaria

Campesinos sanluiseros beneficiados con entrega de tractores para labores agrícolas

25 February 2026
Campesinos sanluiseros beneficiados con entrega de tractores para labores agrícolas

Los beneficios del Proyecto de Territorios Cooperativos para la Soberanía Alimentaria, continúan llegando a labriegos sanluiseros.

Los campesinos Lilian Serrano, Óscar Serrano Delgado, Calderon Yorgendris y Argelino Silva Riveri ya recibieron los otros Minitractores Marca YTO de 25 HP.

Estos productores integran las nóminas de las Cooperativas de Créditos y Servicios Antonio Guiteras y Gustavo Moll y se benefician con recursos entregados por la Cooperación Española Mundubat y que son controlados por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Suman 8 los productores beneficiados con estos equipos que humaniza y aceleran la labor agrícola de preparación de tierras.

Ya se entregaron insumos, partes y piezas de equipos, módulos para la crianza de ganado menor y mayor, que benefician a más de una veintena de productores, con énfasis en mujeres y jóvenes.

Con el proyecto se trata también de crear un sistema alimentario local resiliente y sostenible como parte de la estrategia municipal en apoyo al programa de autoabastecimiento.

