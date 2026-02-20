Santiago de Cuba,
Rutas de trasportación beneficiarán a pacientes nefrópatas

Ante la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que recrudece el bloqueo contra Cuba, impidiendo la venta de petróleo a la isla, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, junto al Partido Comunista de Cuba y nuestro Gobierno, han dispuesto un grupo de acciones, con el objetivo de asegurar la atención básica la población y la continuidad de servicios priorizados, como lo es el Programa de Atención a Pacientes con Nefropatías, según nota publicada en la página de Facebook de la Dirección General del sector en la provincia.

En medio de la actual contingencia energética, y con el propósito de mantener la asistencia a los pacientes con criterio de tratamiento dialítico (Hemodiálisis) que no desearon ser hospitalizados, la provincia de Santiago de Cuba diseñó un sistema de rutas, para, durante los próximos cinco días, transportar hacia y desde los Nefrocentros; a los pacientes dentro de la ciudad del municipio Santiago de Cuba y los poblados Boniato y Caney, que no pueden hacerlo por sus medios o no vivan en las cercanías de los respectivos hospitales.

RUTA No. 1
• Textilera “Celia Sánchez Manduley”
• Intersección de Avenida 40 y Raúl Peroso
• Parque de “La Barca de Oro”
• Policlínico “José Martí Pérez”
• San Pedrito
• Parada de la Terminal de Ferrocarril
• Reloj de “La Alameda”
• Parque “Céspedes”
• Plaza de “Martes”
• Hospital Provincial “Gral. Saturnino Lora Torres”
• Hospital General “Gral. Juan Bruno Zayas Alfonso”

RUTA No. 2
• Hotel “Versalles”
• Policlínico “28 de Septiembre”
• Iglesia “Don Bosco”
• Edificio 5 Plantas de Trocha
• Parada del Hospital Infantil Sur (“La Colonia”)
• Parque de “Chicharrones”
• Pizzería de “San Agustín”
• Parada Edificio 18 Plantas en Avenida Garzón.
• Parque de “Ferreiro”
• Policlínico “30 de Noviembre”
• Hospital General “Gral. Juan Bruno Zayas Alfonso”
• Hospital Provincial “Gral. Saturnino Lora Torres”

RUTA No. 3
• Policlínico “Josué País García”
• Micro 2
• Micro 1-B
• Parada de “San Juan”
• Parada “Parque de los Sueños”
• “El Algarrobo”
• “La Fortaleza”
• Rotonda frente al “Club Santiago” (CIROA)
• Hospital General “Gral. Juan Bruno Zayas Alfonso”
• Hospital Provincial “Gral. Saturnino Lora Torres”

RUTA No. 4
• Parque de “El Caney”
• Parada de “Las Flores”
• Parada de “El Modelo”
• Entrada de “II Congreso”
• Hospital General “Gral. Juan Bruno Zayas Alfonso”
• Hospital Provincial “Gral. Saturnino Lora Torres”

RUTA No. 5
• Parque de “Boniato”
• Escuela “Cuba-Viet Nam”
• Mercado de “Santa María”
• Parada puente de “Quintero”
• Universidad de Oriente.
• Hospital Provincial “Gral. Saturnino Lora Torres”
• Hospital General “Gral. Juan Bruno Zayas Alfonso”

RUTA No. 6
• Parada Micro 8
• Parada Micro 7
• Parada Micro 9
• Parada Sala Polivalente “Alejandro Urgellés”
• Hospital Provincial “Gral. Saturnino Lora Torres”
• Hospital General “Gral. Juan Bruno Zayas Alfonso”

Las rutas establecidas partirán desde su origen hacia los Nefrocentros en los horarios 9:00 am, 2:00 pm y 7:00 pm. No se incluyen rutas a las 5:00 am; por cuanto esas capacidades para hemodiálisis se reservarán a los pacientes hospitalizados.

Esta medida es resultado de un esfuerzo conjunto de el Gobierno, el Partido y las Direcciones de Transporte y Salud en la provincia, en aras de garantizar la atención de calidad al pueblo, en medio del complejo contexto energético del país.

